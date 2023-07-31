لينك نتيجة الثانوية العامة 2023| رابط نتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس اليوم السابع

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023| رابط نتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس اليوم السابع، الآن، ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة 2023 بشكل قلق ومتحمس لنشر رابط نتائجهم على الإنترنت بواسطة الاسم ورقم الجلوس، لمعرفة مدى تفوقهم وتأثيره على مستقبلهم في تنسيق الجامعات لعام 2023.

من المتوقع أن يتم نشر رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم في الأيام المقبلة، وفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، الذي يحتوي على اسم الطالب ورقم جلوسه، سوف لن يكون نشطًا على موقع الوزارة حتى يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل وزير التربية والتعليم السيد رضا حجازي في الأول من أغسطس 2023، أي بعد مرور 10 أيام.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، والذي يتضمن الاسم ورقم الجلوس، سيتم نشره على موقع الوزارة بسهولة وسرعة. ومن المتوقع ألا يواجه هذا الرابط أي مشاكل أو توقف بعد تنشيطه وبدء استخدامه بعد إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023، حيث تم تصميمه للتحمل والتعامل مع الضغط المرتقب من جميع محافظات مصر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط نتائج الثانوية العامة لعام 2023، سيكون متاحًا على موقعها الرسمي، وسيكون نفس الرابط لجميع طلاب الثانوية العامة الموجودين في جميع محافظات البلاد. ونفت أن يُخصص رابطًا خاصًا بأسماء وأرقام جلوس الطلاب لكل محافظة على حدة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الروابط التالية:

خطوات استخدام رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

اضغط على سجل الآن.

يتمكن طلاب الصف الثانوي العام 2023 من العثور على نتائجهم عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يتم عرض مجموعهم الكلي بالإضافة إلى درجاتهم في جميع المواد، وفي حال وجود رسوب في مادة ما سيتم عرضها أيضًا. يُطلع الطالب على احتياجه للمشاركة في امتحانات الدور الثاني من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 باستخدام اسمه ورقم جلوسه.

مصير الراسبين في نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

في رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، سيتم طلب اسم الطالب ورقم جلوسه. إذا رسب الطالب في المادة أو اثنتين على الأكثر في الدور الأول، سيكون ملزمًا بأداء امتحانات الثانوية العامة 2023 في الدور الثاني. ولن يتمكن الطالب في الدور الثاني من الحصول على أكثر من 50% من الدرجة النهائية للمادة.

باستخدام رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 ومدخل اسم الطالب ورقم جلوسه، في حالة كان الطالب راسبا في أكثر من مادتين، سيتاح له فرصة إعادة السنة في المواد التي رسب فيها فقط.