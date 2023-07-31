نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا (رابط النتيجة)

الآآن [برقم الجلوس] اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا (رابط النتيجة)،اعتمد وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، رسميًا نتيجة الثانوية العامة للعام 2023. وفي هذه المناسبة السعيدة، قام بتهنئة طلاب الثانوية العامة 2023 عبر منشور رسمي على صفحة وزارة التربية والتعليم. ويترقب الطلاب الآن بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم رسميًا.

بعد موافقة وزير التربية والتعليم على نتيجة الثانوية العامة 2023، ينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر الكشف أسماء أوائل الثانوية العامة 2023. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 وفتح رابط الاستعلام عنها لجميع الطلاب يوم غدٍ الاثنين، الموافق 31 يوليو.

نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا (رابط النتيجة)

الآآن [برقم الجلوس] اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا (رابط النتيجة)

الآآن [برقم الجلوس] اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا (رابط النتيجة) تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل وزير التربية والتعليم بعد عرضها على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وحاليًا، تتجه الوزارة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد ظهر يوم الاثنين المقبل. ومن المتوقع أن تُتاح نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم لجميع الطلاب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

الآآن [برقم الجلوس] اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا (رابط النتيجة)

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي هذا الصدد، جاءت نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة في بعض المواد، حيث سجلت نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة لمادة اللغة الاجنبية الأولى بنحو 91.3%، كما سجلت نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة في مادة الكيمياء 88.9%، بينما بلغت نسبة النجاح لمادة التاريخ 90.2%.

موعد مؤتمر الوزير لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم في تصريحاتها عن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023، أنه سيتم عقد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم للإعلان عن أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 ظهر غد الاثنين 31-7-2023.