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[ استعلم الآن ] رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والإسم عبر بوابة الفجر

[ استعلم الآن ] رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والإسم عبر بوابة الفجر

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، ما أثار حالة من الترقب والانتظار بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، الذين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج الامتحانات وأسماء أوائل الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم، غدًا الإثنين 31 يوليو 2023، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان تفاصيل النتيجة وأسماء أوائل الثانوية العامة ونسب نجاح الطلاب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023، من كافة أنواع المدارس "الحكومية والخاصة والرسمية واللغات والمتفوقين والدمج والمكفوفين"، غدًا الإثنين، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويجري وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، حاليًا مكالمات هاتفية بأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، لتقديم التهنئة والتبريكات لهم على ما حققوه من تفوق خلال هذا العام الدراسي.

ويأتي هذا الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد أن أدى الطلاب الامتحانات في شهر يونيو الماضي، وتمت المراجعة والتدقيق على النتائج من قبل الجهات المختصة بالوزارة.

ومن المتوقع أن يشهد حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2023، تكريمًا خاصًا للطلاب المتفوقين والذين حققوا درجات عالية في الامتحانات، وذلك تقديرًا واعترافًا بجهودهم وتفانيهم في الدراسة والتحصيل العلمي.

وتمثل نتيجة الثانوية العامة 2023، مرحلة هامة في حياة الطلاب، حيث تحدد مسارهم الأكاديمي والمستقبلي، وتفتح لهم أبوابًا جديدة للتعليم والتطوير والنجاح في حياتهم المهنية. ونتمنى لجميع الطلاب حظًا موفقًا وتفوقًا في مسيرتهم الأكاديمية والمستقبلية.

عدد أوائل الثانوية العامة 2023

وأوضحت الوزارة، أن قائمة الأوائل تجاوز عددها أكثر من 33 طالب وطالبة في جميع الشعب، ومن بينهم عدد من طلاب المدارس الخاصة وآخرون من مدارس حكومية، فيما لم يحصل أي طالب على مجموع 100٪ ولم يحصل طالب على الدرجة النهائية بجميع المواد.

وتشتمل قائمة الناجحين علي العشر الأوائل بكل شعبة أدبية وعلمية «علمي علوم وعلمي رياضة»، إضافة إلي طالب أول مكفوفين، وأول دمج، وأول مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

أوائل الثانوية العامة 2023
أوائل الثانوية العامة 2023
أوائل الثانوية العامة 2023
أوائل الثانوية العامة 2023

تفوق البنات علي البنين في أوائل الثانوية العامة 2023

وتشهد أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023، تفوق البنات علي البنين في قائمة الأوائل هذا العام، فيما ارتفعت نسبة النجاح بالمدارس الحكومية عن المدارس الخاصة، حيث جاء معظم أوائل الثانوية العامة 2023، من طلاب المدارس الرسمية الحكومية، مع وجود طلاب من المدارس الخاصة، لتبلغ ثلثي النسبة.

التكريمات التي تمنح لأوائل الثانوية العامة 2023

وتمنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، أوائل الثانوية العامة 2023 من جميع الشعب، بالإعفاء من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، ضمن قواعد تنسيق الجامعات كنوع من التكريم لهم على تفوقهم الدراسي.
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رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

وحصلت بوابة «الفجر» الإلكترونية على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2023، عن طريق الضغط على الرابط التالي:

  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.
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