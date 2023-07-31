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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 .. بعد اعتمادها بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. بعد اعتمادها بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023.. أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نسبة النجاح

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، قد أعلن مساء الأحد الماضي، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وأوضح أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 وصلت إلى 78.8%، وأن عدد أوائل الثانوية العامة 2023 يقدر بنحو 30 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب.

وتعد نتيجة الثانوية العامة أحد أهم الأحداث التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور في مصر، حيث تحدد هذه النتيجة وجهتهم الأكاديمية والمستقبلية، وتفتح لهم أبوابًا جديدة للتعليم والتطوير والنجاح في حياتهم المهنية.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، خلال ساعات قليلة عقب إعلان النتيجة، حيث يتم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا العام شهد تطويرًا في منهاج الثانوية العامة، حيث تم تغيير بعض المواد الدراسية وتحديث الأسئلة والاختبارات، وذلك بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة في العالم وتطوير المهارات اللازمة للطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتعد الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب، وتحتاج إلى جهد وتفانٍ كبير في الدراسة والتحصيل العلمي، وتتطلب الاستعداد الجيد والتركيز العالي والتحضير الجيد للامتحانات، وهي مرحلة تنمي القدرات والمهارات لدى الطلاب وتساعدهم في تحقيق أهدافهم وتطوير مستقبلهم المهني. ونتمنى لجميع الطلاب حظًا موفقًا ونجاحًا فيحياتهم الأكاديمية والمهنية.

وبالنسبة للطلاب الذين حققوا نتائج جيدة في الثانوية العامة، فإنهم يحتاجون إلى اختيار التخصص الذي يناسبهم والذي يتماشى مع مستقبلهم المهني والشخصي، ويجب أن يكون الاختيار متأنيًا ومدروسًا، ويتطلب البحث عن البرامج التعليمية المتاحة والمؤسسات التعليمية المرموقة التي توفر هذه البرامج.

وعلى الجانب الآخر، فإن الطلاب الذين لم يحققوا نتائج جيدة في الثانوية العامة، يجب أن يعتمدوا على خطط بديلة لمستقبلهم، مثل الالتحاق بالتعليم المهني أو الدورات التدريبية، والتي تساعدهم في تطوير مهاراتهم وتحسين فرصهم في العثور على فرص عمل مناسبة في المستقبل.

ويجب على الحكومة والمؤسسات التعليمية العمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة وموارد تعليمية كافية للطلاب، وتطوير البرامج التعليمية بشكل مستمر وفقًا للمتطلبات الحديثة، وتوفير الدعم والإرشاد اللازم للطلاب لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

وبشكل عام، فإن نتيجة الثانوية العامة هي حدث مهم للغاية في حياة الطلاب والمجتمع، حيث تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وتشجعهم على العمل بجد والتحصيل العلمي المستمر، وتساعدهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة التحديات الحديثة في المجتمع والعالم.

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى ظهر غدا الإثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، موضحا أن عدد أوائل الثانوية العامة وصل إلى 30 طالبا وطالبة.

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، رسالتي لأبنائي الطلاب، نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم، وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.  

وتابع الوزير: رسالتي لأولياء الأمور، ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب والطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل. 

نتيجة الثانوية العامة 2023

وينشر "بوابة الفجر" رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، قبل ساعات من إعلانها رسميا، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، غدا الاثنين 31 يوليو الحالي، ويمكن للطلاب الدخول والتسجيل على الرابط التالى للحصول على النتيجة فور إعلانها على بوابة الفجر" 
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