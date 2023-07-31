هنا لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم،بعد اعتماد النتائج الرسمية لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي عن نتائج الثانوية العامة 2023. ونشر الوزير رسالة تهنئة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث هنأ جميع الطلاب والطالبات بنجاحهم واجتيازهم الامتحانات.

وقال الدكتور رضا حجازي في رسالته: "أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء.. أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023". وتعد هذه اللحظة من أهم اللحظات في حياة الطلاب، حيث تمثل بداية مرحلة جديدة تمهد لمستقبل مشرق.

رسالة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بمناسبة اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

وتابع: رسالتي لأبنائي الطلاب..نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الفجر

يوفر موقع الفجر، رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، وذلك مجانًا الآن لجميع المتابعين لها، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، بنسبة، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، الاستعلام الآن عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، بهذه الخطوات الموضحة في الفقرات التالية، بشأن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الفجر.

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الفجر من هنـــــــــــــــــــــا.

إدخال رقم جلوس الطالب من اليسار إلى اليمين بشكل صحيح.

الضغط على عبارة “ ابحث الآن ”، كما هو موضح في الصورة التالية.

الانتظار ثواني، ثم تظهر أمامك بالدرجات التوضيحية، نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.