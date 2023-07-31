رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على الفجر

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على الفجر.. اعرف نتيجتك برقم الجلوس،بعد اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي نتائج الثانوية العامة 2023، قام بتهنئة طلاب الثانوية العامة 2023 عبر منشور رسمي على صفحة وزارة التربية والتعليم. وذلك بمناسبة اعتماد نتائج الثانوية العامة 2023. تلقى الطلاب هذه التهنئة التي تعد من أهم اللحظات في حياتهم الدراسية على الصفحة الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

رسالة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

تابع: رسالتي لأبنائي الطلاب..نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

تأتي عبارة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، من أهم العبارات المستخدمة من جانب طلاب نتيجة 3 ثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، خاصة عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، باعتباره اللينك الرسمي الذي يستخدمه التعليم، في سبيل إدراج نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عليها، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي تتطلب عدة دقائق فقط، لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، لذا على طلاب نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، الإطلاع عليها كما يلي:

1-الدخول على رابط النتيجة من هنـــا

2-كتابة رقم جلوس الطالب

3- الضغط على استعلام النتيجة

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.