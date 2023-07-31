نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

رابط (رسمي) fast نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي رسميًا نتيجة الثانوية العامة 2023. وعبّر عن فرحته وتهنئته لأبناء الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023. ونشر وزير التعليم هذا الخبر المهم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رابط (رسمي) fast نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس وفي منشوره، وجه وزير التعليم رسالة إلى أبناء الطلاب والطالبات مهنئًا إياهم بنجاحهم في الامتحانات. وأعرب عن تمنياته بأن يكون لهم مستقبلًا مشرقًا يحقق طموحاتهم وتطلعاتهم. وحثهم على التفوق والاجتهاد في المرحلة القادمة وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم. وأكد أن النجاح في الحياة العملية لا يعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة، بل يتطلب الاكتساب المستمر للمعرفة والقدرات، وذلك لمواكبة تطورات العصر الذي يعتمد بشكل كبير على العلم والمعرفة.

بهذه التهنئة الرسمية والنصائح القيمة، تكون وزارة التربية والتعليم قد أشاعت البهجة والفرحة بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم. وينتظر الطلاب الآن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأسماء الرسمية للطلاب الناجحين في الامتحانات، ويمكنهم معرفة نتائجهم من خلال الرابط المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط (رسمي) fast نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

أخيرا وبعد طول انتظار، اعتمد وزير التربية والتعليم رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة 2022-2023 رسميا وهنأ الطلاب وأولياء الأمور بانتهاء إجراءات الشهادة الثانوية ومن المقرر إعلان النتيجة على موقع شبابيك بعد قليل.

ويعرض لكم فريقا احترافيا من موقع شبابيك تفاصيل النتيجة بإعلان المجموع الكلي والنسبة المئوية ودرجات المواد والترتيب على مستوى الجمهورية والمحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة واللجنة.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة

في زيارة لمركز التصحيح الرئيسي لأوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية العامة، بتاريخ 23 يوليو 2023، كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، عن نسب النجاح في المواد المقررة على الشعب الدراسية الثلاث.

وقال وزير التربية والتعليم إن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية، والمقررة على طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، تجاوزت 90%، فيما حصل 1.5 من إجمالي الطلبة على 95% فأكثر من درجات المادة.

وجاءت نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية أعلى قليلا من اللغة العربية، بواقع 91%، مع اختلاف كبير في نسبة من حصلوا على 95% فأكثر من درجات المادة، حيث وصلوا إلى 20%.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022:

نتيجة الثانوية العامة 2023

1- نتيجة الثانوية العامة 2023، يمكن الإستعلام عنها من هنــــــــــا.



2- والخطوة التالية، كتابة رقم جلوس الطالب، للإطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023.

3- لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023، يقوم الطالب بالضغط على أيقونة استعلام النتيجة.

4- وتظهر نتيجة الطالب والتى تشمل درجات ومجموع الطالب في نتيجة الثانوية العامة 2023.