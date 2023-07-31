بوابه مركز المعلومات نتيجه الثانويه العامه .. نذاكر نتيجة الثانوية العامة 2023

بوابه مركز المعلومات نتيجه الثانويه العامه.. نذاكر نتيجة الثانوية العامة 2023، تُحضِّر بوابة الفجر حاليًا لإتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر رابط مخصص على موقعها. ويأتي ذلك تمهيدًا لتوفير خدمة الاستعلام عن النتيجة لجميع الطلاب في مختلف محافظات مصر بعد اعتمادها من قِبل وزير التربية والتعليم.

نتيجه الثانويه العامه

أخيرا وبعد طول انتظار، اعتمد وزير التربية والتعليم رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة 2022-2023 رسميا وهنأ الطلاب وأولياء الأمور بانتهاء إجراءات الشهادة الثانوية ومن المقرر إعلان النتيجة على موقع الفجر بعد قليل.

ويعرض لكم فريقا احترافيا من موقع الفجر تفاصيل النتيجة بإعلان المجموع الكلي والنسبة المئوية ودرجات المواد والترتيب على مستوى الجمهورية والمحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة واللجنة.

بوابه مركز المعلومات نتيجه الثانويه العامه.. نذاكر نتيجة الثانوية العامة 2023 كما يقدم لكم موقع الفجر خدمة حصرية بتوقعات تنسيق الثانوية العامة 2023- 2024 وترشيح الكلية الأقرب لك ثم التي تليها ثم التي تليها (3 كليات) بإجمالي ثلاث رغبات، باستخدام المساعد الذكي اعتمادا على الذكاء الاصطناعي وتنسيق العام الماضي وتحليل نتائج العام الحالي ونسب النجاح في كل شعبة والقدرة الاستيعابية لأعداد الطلاب في كل كلية.

حين ينعقد مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية ادخل لهذه الصفحة فورا واكتب الاسم أو رقم الجلوس فقط في المربع المخصص للبحث عن النتيجة وستظهر لك جميع البيانات المتعلقة بالمجموع والنسبة المئوية وترتيب الجمهورية والمحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة والشعبة و3 كليات من المقرر قبولك في واحدة منها، كما هو موضح في الصورة التالية من نتيجة العام الماضي.

بوابه مركز المعلومات نتيجه الثانويه العامه.. نذاكر نتيجة الثانوية العامة 2023

وهنا نقدم لكم تحديث فوري لكل ما يتعلق بنتيجة الثانوية العامة 2023 من مصادرنا الرسمية ووزارة التربية والتعليم حتى الإعلان الرسمي وطرح النتيجة من خلال هذه الصفحة من موقع الفجر ليتاح لكل الطلاب البحث عن المجموع بكتابة الاسم أو رقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022:

نتيجة الثانوية العامة 2023

1- نتيجة الثانوية العامة 2023، يمكن الإستعلام عنها من هنــــــــــا.



2- والخطوة التالية، كتابة رقم جلوس الطالب، للإطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023.

3- لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023، يقوم الطالب بالضغط على أيقونة استعلام النتيجة.

4- وتظهر نتيجة الطالب والتى تشمل درجات ومجموع الطالب في نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. كشف وزير التربية والتعليم عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الكيمياء والتي بلغت نحو 88.9%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023..وبلغت نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. جاءت نسبة النجاح فينتيجة الثانوية العامة 2023 مادة الفيزياء 91%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. جاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة الجيولوجيا، والتى بلغت 91.1%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. جاءت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 نحو 89.7%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

مؤشرات نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 الشعبى الأدبية:

نتيجة الثانوية العامة 2023

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. جاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة التاريخ، والتي بلغت 90.2%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. وبلغت نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.



- نتيجة الثانوية العامة 2023.. بلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 مادة الجغرافيا 91.6%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.