نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع.. رابط نتيجه ثانويه عامه 2023 وزارة التربية والتعليم،من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 وفقًا لجدول المواعيد المحدد من قبل مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي في مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية للإعلان عن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة وجميع المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بها. كما سيتم تهنئة أوائل الثانوية العامة 2023 في جميع الشعب على نتائجهم الرائعة.

وبحسب مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم تنظيم المؤتمر الصحفي الأسبوع المقبل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. سيتم تجهيز نتائج الثانوية العامة 2023 ومراجعتها وإعدادها في صورتها النهائية. بعد ذلك، ستقوم كنترولات الثانوية العامة بتسليم النتيجة إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، ليتم بعدها إعلانها رسميًا عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

تقدم «الفجر» لمتابعيها خلال السطور التالية، كل ما يشغل بال طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور بشأن نتيجة الثانوية العامة، سواء كان موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، أو خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، أو الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة، أو كيفية تحويل نتيجة الثانوية العامة لنسبة مئوية، والتي جاءت بنحو:

تبكير موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع إلكترونية ومجموعات وصفحات خاصة بالتعليم قبل التعليم الجامعي في مصر عن تبكير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

ونقلت تقارير متطابقة عن مصادر بالوزارة -وصفتها بالمسؤولة- أن الإعلان عن نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023 سيكون صباح الإثنين، 29 يوليو.

وخالفت هذه الأنباء التصريح المصور لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، الذي قال فيه إن نتيجة الدور الأول للصف الثالث الثانوي العام ستكون بداية شهر أغسطس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، شادي زلطة، إن نتيجة الثانوية العامة لا تزال في مراحل المراجعة والتدقيق خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

وأوضح زلطة في بيان رسمي للوزارة، أن التريث في إعلان النتيجة يأتي ضمن محاولات الوزارة لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب والدقة في النتائج المعلن عنها.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن النتيجة ستظهر في موعدها الذي حدده وزير التربية والتعليم، وهو بداية شهر أغسطس.

وأهابت الوزارة في بيانها بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بنتيجة شهادة الثانية العامة، مطالبة إياها بالالتزام بالبيانات الرسمية؛ منعا لتشتيت الطلاب وأولياء الأمور.

كما نفت الوزارة أن تكون نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة، التي تم الإعلان أنها قريبة من نسبة النجاح في العام الماضي، وهي 75.8%، صحيحة.

وأشارت الوزارة أن نسبة النجاح ستكون مرتفعة كثيرا عن العام الدراسي الماضي، وهو ما يظهر من ارتفاع نسب النجاح في المواد، حتى تلك التي أحاط بها الكثير من اللغط، مثل الكيمياء والفلسفة.

وبالإضافة إلى ما سبق، نفت الوزارة صحة قوائم أسماء الطلاب التي زعم ناشروها أنها تضم أوائل الثانوية العامة 2023، مشيرة أن الدرجات النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام لا تزال تراجع في المدينة التعليمية في مدينة السادس من أكتوبر؛ لحصر الأوائل.

وتم الكشف أن أوائل الثانوية العامة هذا العام يبل عددهم من 35 إلى 40 طالبا وطالبة من الشعب الدراسية الثلاثة والطلاب المكفوفين.

خطة وزارة التعليم لإعلان نتيجة الثانوية 2023

أدلى الدكتور رضا حجازي بمجموعة تصريتات، مساء السبت 29 يوليو، كشف خلالها عبر مصادر مقربة منه عن الخطة التي تم التوافق عليها بشأن مراحل إعلان النتيجة.

وبحسب تصريحات وزير التربية والتعليم، سيتم إعلان النتيجة على مرحلتين، حيث سيكون هناك فاصلا زمنيا بين اعتماد النتيجة وإعلانها للطلاب.

وكشف حجازي أنه سيتم اعتماد النتيجة رسميا وإعلان نسب النجاح وتفاصيل النتيجة يوم الإثنين الموافق 31 يوليو، علما بأن ظهور النتيجة سيكون يوم الثلاثاء 1 أغسطس.

وحملت تصريحات وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور والطلاب الذين ينتظرون ظهور نتيجة الثانوية العمة نصّها: «النتيجة هتفرح كل بيت في مصر».

وستظهر النتيجة إلكترونيا فقط يوم الثلاثاء، حيث سيتاح الاطلاع عليها برقم الجلوس فقط من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، أو مواقع إلكترونية أخرى، أو بالاسم أو اسم المدرسة وأي من البيانات المتوفرة لدى الراغب في معرفة النتيجة من خلال موقع «الفجر».

وتستقبل وزارة التربية والتعليم مندوبي المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية لإرسال شهادات النجاح الرسمية للمحافظات، والتي يتاح الحصول عليها من المدارس بحلول يوم الخميس على أقصى تقدير.

ويتعين على الطلاب استلام شهادات النجاح من المدارس؛ لأنها تحتوي على الرقم السري، الذي يستخدم في تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

درجات إضافية لأكثر من 800 طالب

وتمهيدا لظهور النتيجة وبدء أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالكليات والمعاهد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها انتهت من إعداد كشوف أسماء الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الكشوف سيتم إرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي بدورها ستسلمها لمكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لمجموع الطلاب.

وكشف بيان رسمي للوزارة أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المستحقين للحصول على درجات الحافز الرياضي لتفوقهم في هذا المجال يبلغ 828 طالبا وطالبة.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضي في الألعاب الفردية يقدر بعدد 424 طالبا وطالبة، منهم 243 من البنين، و181 من البنات.

وأشارت أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي بالنسبة للألعاب الجماعية يبلغ 404 طالبا وطالبة، منهم 215 من البنين، و189 من البنات.

ولفتت الوزارة أن الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، بالنسبة للألعاب الفردية هي: السباحة، والجمباز الفني، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة، فيما تشمل الألعاب الجماعية كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة.