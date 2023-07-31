«نتيجتك 2023».. أعرف نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

تلقى موقع "بوابة الفجر" العديد من الاستفسارات حول رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، بعدما اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل قليل.

ويسر موقع "بوابة الفجر" الإعلان عن إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023 على الرابط المخصص للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، وذلك بشكل مجاني. ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر، من خلال الرابط المتاح على موقع "صدى البلد".

ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في حياتهم الأكاديمية والمهنية، وندعوهم إلى الاستمرار في التعلم والتطوير الشخصي والمهني لتحقيق الأهداف والطموحات المستقبلية.

يعلن موقع "بوابة الفجر" عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة الفجر والذي يوفر إمكانية الاستعلام عن النتيجة بشكل مجاني لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 في مختلف محافظات مصر.

وبإمكان الطلاب الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس علي الفجر عن طريق الضغط على بوابة الفجر ومن ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح والضغط على عرض النتيجة.

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

اضغط على سجل الآن.

وسيتم عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على الرابط المخصص للاستعلام عن النتيجة بشكل مفصل، حيث سيتم عرض الدرجات والمجموع الكلي للطالب، إضافة إلى توضيح المواد التي تم رسوب فيها إن وجدت.

ويعتبر هذا الرابط وسيلة سهلة ومباشرة للحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بسرعة وبدقة، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ويعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 في مقر وزارة التربية والتعليم الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث يكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، معلنا أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.8%

وقد أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالات هاتفية بـ أوائل الثانوية العامة 2023، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

أكد أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية، فور إعلان وزارة التربية والتعليم، اوائل الثانوية العامة، مساء الاحد، أن عائلته هي كلمة السر في قصة تفوقه، مرجعا الفضل لهم بعد الله سبحانه وتعالي.



وقال أدهم:" ما كنتش باخد دروس خصوصية وبذاكر متوسط من 7 إلي 9 ساعات"، وعن سبب اختياره الالتحاق بمدارس STEM، أكد أنه نظام غير الثانوي العام ومميز بتنفيذ مشروع حسب المعلومات المكتسبة، وهو الأنسب له، خاصة أنه يتمني الالتحاق بكلية هندسة قسم اتصالات وحاسبات، مشيرا إلي أنه حريص علي استخدم التكنولوجيا لعمل أثر إيجابي".



وأضاف الأول علي مدارس STEM، أن لديه اخ اكبر منه وهو طالب في هندسة جامعة بورسعيد، ووالده يعمل مدير عام مساعد صيانة في حقل زهر بترول بلاعيم ببورسعيد، ووالدته دكتورة مهندسة حاسبات في جامعة بورسعيد، لافتا إلي دور عائلته في توفير سبل الراحة من أجل تحقيق أحلامه.

كما أشار ادهم إلى حرصه علي التواصل علي السوشيال ميديا، مشيرا إلي إيمانه بتأثير البرمجة في جميع نواحي الحياة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.. أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 منذ قليل، مقدمًا التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق في حياتهم الأكاديمية والمهنية. ووجه رسالة لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن النتيجة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية لمرحلة جديدة في حياتهم، ومستقبل مشرق ينتظرهم. وجاءت هذه التصريحات من خلال منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم الأكاديمية.