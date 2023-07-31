موقع نتيجة الثانوية العامة " رسمي" 2023 بوابة الثانوية العامة

موقع نتيجة الثانوية العامة " رسمي" 2023 بوابة الثانوية العامة

تقارير وحوارات
موقع نتيجة الثانوية
موقع نتيجة الثانوية العامة " رسمي" 2023 بوابة الثانوية العام

موقع نتيجة الثانوية العامة " رسمي" 2023 بوابة الثانوية العامة،من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات قليلة، حيث سيقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعتماد عليها. وبعد اعتمادها، سيتم إرسالها إلى وزارة التعليم العالي للبدء في إجراءات تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2023 - 2024.

الثانوية العامة 2023

وانتهى طلاب الشهادة الثانوية في الخميس 13 يوليو 2023، من أداء امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث ينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023، التي من المقرر إعلانها في مؤتمر صحفي يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

يحظى لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 باهتمام ملايين الأشخاص في الوقت الراهن، وذلك من منطلق أهمية المرحلة الثانوية التي تعد نقطة الانطلاق أو العبور لمرحلة التعليم الجامعي، ووفقا للمجموع الطالب الكلي في الثانوية العامة سيتحدد مصيره بدخوله الكلية اعتمادا على تنسيق الكليات المعلن من وزارة التعليم العالي، والذي يختلف من عام لعام آخر على أساس نسبة النجاح في الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2023، خطوات الاستعلام

1-الدخول على رابط النتيجة من https://natega.elfagr.org/

2-كتابة رقم جلوس الطالب

3- الضغط على استعلام النتيجة

أسماء الأوائل:
اوائل الشعبة الادبية:
سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.
عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة
عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة
عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة
فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة
فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية
محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة
معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة
ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة
نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

وبالنسبة لاوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:
اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية
حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط
زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة
كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا
كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة
كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا
محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية
محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط
معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف
ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:
إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط
اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة
أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية
باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط
زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية
مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية
محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة
محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية
مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة
مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

نتيجة موقع نتيجة الثانوية العامة بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة الدستور نتيجة الثانوية العامة الفجر نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم نتيجة الثانوية العامة رابط نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالإسم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة بالإسم فقط الثانوية العامة أوائل الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور متى نتيجة الثانوية العامة 2023 يوم نتيجة الثانوية العامة 2023 موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موعد نتيجة الثانوية العامة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 لحظة نتيجة الثانوية العامة 2023 متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة كرم ربنا في نتيجة الثانوية العامة نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 تسريب امتحانات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي الثانوية العامة الشعبة العلمية الثانوية العامة الشعبة الادبية المرحلة الثانوية وزارة التربية والتعليم لينك وزارة التربية والتعليم نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 رابط نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة بوابة الفجر نتيجة الثانوية لعامة 2023 خطوات نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة جميع المحافظات 2023 اوائل الثانوية العامة2023 اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

رابط سريع ورسمي.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. بعد اعتمادها رسميا من وزير التعليم

لـينك ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع .. خطوات رابط الحصول عليها برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

«نتيجتك 2023».. أعرف نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023| رابط نتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس اليوم السابع

(رابط رسمي) لينك نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسبة النجاح 78.8%

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

[ استعلم الآن ] رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والإسم عبر بوابة الفجر