موقع نتيجة الثانوية العامة " رسمي" 2023 بوابة الثانوية العامة

موقع نتيجة الثانوية العامة " رسمي" 2023 بوابة الثانوية العامة،من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات قليلة، حيث سيقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعتماد عليها. وبعد اعتمادها، سيتم إرسالها إلى وزارة التعليم العالي للبدء في إجراءات تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2023 - 2024.

الثانوية العامة 2023

وانتهى طلاب الشهادة الثانوية في الخميس 13 يوليو 2023، من أداء امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث ينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023، التي من المقرر إعلانها في مؤتمر صحفي يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

يحظى لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 باهتمام ملايين الأشخاص في الوقت الراهن، وذلك من منطلق أهمية المرحلة الثانوية التي تعد نقطة الانطلاق أو العبور لمرحلة التعليم الجامعي، ووفقا للمجموع الطالب الكلي في الثانوية العامة سيتحدد مصيره بدخوله الكلية اعتمادا على تنسيق الكليات المعلن من وزارة التعليم العالي، والذي يختلف من عام لعام آخر على أساس نسبة النجاح في الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2023، خطوات الاستعلام

1-الدخول على رابط النتيجة من https://natega.elfagr.org/

2-كتابة رقم جلوس الطالب

3- الضغط على استعلام النتيجة

أسماء الأوائل:

اوائل الشعبة الادبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

وبالنسبة لاوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:

اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد