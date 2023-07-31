نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط.. موقع رسمي نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط، تتصدر نتيجة الثانوية العامة 2023 قائمة البحث في محرك البحث جوجل، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور إلى الوصول إليها بأسرع وأسهل طريقة ممكنة. ونحن نسعى لتوفير الخدمات المناسبة لهم، ليتمكنوا من الحصول على النتيجة بسهولة ويسر.

ويعتبر الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بسرعة ودقة، أمرًا هامًا وحيويًا للطلاب وأولياء الأمور، حيث يساعد على اتخاذ القرارات المستقبلية المناسبة فيما يتعلق بالتعليم والمهنة.

ونحن نعمل جاهدين على توفير الخدمات اللازمة لتسهيل عملية الوصول إلى النتيجة، وذلك عن طريق توفير روابط مباشرة للوصول إلى الصفحات الرسمية للنتيجة، وكذلك تقديم المعلومات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور حول كيفية الوصول إلى النتيجة وفهمها بشكل صحيح.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. احصل عليها برقم الجلوس

وتقدم «بوابة الفجر»، نتيجة الثانوية العامة 2023، تسهيلًا لقرائها ومتابعيها، حيث يتوفر لينك الحصول على النتيجة، فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، بشكل رسمي عن طريق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مؤتمر صحفي، يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي في مختلف محافظات الجمهورية، الحصول عليها، عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة «بوابة مركز المعلومات»، ثم الضغط على مركز المعلومات، وبعد ذلك الضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

يستطيع أي شخص بالحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ثم الضغط على حفظ، من أجل التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2023، أو عن طريق ثلاث خطوات، فجاءت الخطوة الأولى: الدخول على أحد الروابط الثلاثة للوزارة وهي موقع وزارة التربية والتعليم، أو رابط مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، أو الصفحة الرسمية على الفيس بوك الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أما الخطوة الثانية: تسجيل رقم جلوس الطالب أو الطالبة بعد تحديد نوع الشعبة، والخطوة الأخيرة: الضغط على كلمة «النتيجة النهائية» لتظهر جميع الدرجات بالنسبة المئوية.

وفي سياق قريب، اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023 وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%، كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

اضغط على سجل الآن.

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل الشعبة الأدبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزه على محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

وبالنسبة لاوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:

اميمه محمود احمد عبدالله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبدالفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد على عبدالسميع على عفيفي من محافظة بورسعيد



وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمى من محافظة الشرقية

وجاء الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة

وجاء عمر عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف

بينما جاء ادهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.