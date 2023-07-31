رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. يبحث عنها الكثير من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث من المقرر اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، خلال الساعات القليلة المقبلة.

الثانوية العامة ٢٠٢٣

و ينشر موقع بوابة الفجر، لـ طلاب الثانوية العامة وأولياء أمرهم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بشكل سهل وبسيط، ليحصل الطالب على النتيجة فورًا بعد اعتمادها فورًا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الفجر

ومن جانبه يقدم بوابة الفجر، لجمهور القراء وطلاب الثانوية العامة رابط مباشر وسريع للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك عبر الرابط التالي:

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

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نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023| أرقام رسمية



اللغة العربية، نسبة نجاحها 90%

اللغة الأجنبية الأولى، نسبة نجاحها 91 %

اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها 91%

الفيزياء، نسبة نجاحها 91%

الكيمياء، نسبة نجاحها 88%

الرياضيات التطبيقية، نسبة نجاحها 88%

الجغرافيا، نسبة نجاحها 91%

التاريخ، نسبة نجاحه 90.2%

الجيولوجيا بلغت نسبة نجاحها 91%

علم النفس والاجتماع، نسبة نجاحها 93.9%

و في وقت سابق، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خبرًا مزعوما؛ بشأن حصول الأول على الجمهورية بالثانوية العامة على مجموع 402 درجة، لطالبة تدعى مريم فخر عزمي، من أصل 410 من محافظة القاهرة.

حقيقة حصول الأول على الجمهورية على مجموع 402 درجة

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة حصول الأول على الجمهورية على مجموع 402 درجة، قائلًا: كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد معرفة أسماء أوائل الثانوية العامة قبل اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

و تابع: أن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، تخطوا الـ 33 طالبا وطالبة، والفتيات يتصدرن عن البنين.

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