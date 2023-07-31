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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 .. بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. بالاسم ورقم الجلوس

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023،، تم الإنتهاء بشكل كامل من إعداد قائمة الأوائل والنتيجة النهائية لامتحان الثانوية العامة لعام 2023 وهي جاهزة للإعلان. وتحرص خدمة الفجر على تقديم خدمة مميزة لأولياء الأمور والطلاب من خلال إعلان النتيجة قبل موعدها المقرر. وفي انتظار إعتماد النتيجة وتحديد موعد من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، لإعلان جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة في المؤتمر الذي سيعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. ونتطلع إلى إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن ليتسنى للجميع الإطلاع عليها والاستفادة منها.

نتيجة الثانوية العامة 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 بعد اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مساء أمس الأحد، وذلك بعد أن قامت كنترولات تصحيح امتحانات  الثانوية العامة بتسليم نتيجة الثانوية العامة إلى وزير التربية والتعليم لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًّا

ويعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًّا اليوم الإثنين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ليعلن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة ومؤشرات نسب النجاح وتكريم أوائل الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس للصف الثالث الثانوي علمي وأدبي

وتقدم «الفجر» نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، مجانًا وحصريًا وبسرعة ويسر لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي، قبل أي مكان آخر، بصورة موثقة ومؤكدة، عبر موقعها الإلكتروني، إذ يتبق ساعات قليلة، ويعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023، ويعلن من خلاله تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا للطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الفجر بطرق سهلة وبسيطة

ونوفر لكم فيما يأتي رابط خاص جديد بعد  اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وهو رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الفجر، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الرابط التالي، ثم اتباع الخطوات التالية:
إنضم لقناتنا على تيليجرام للحصول علي نتيجة الثانوية العامة
  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس 

ويتيح موقع الفجر، خدمة مجانية لطلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم وهي رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس بطريقة بسيطة بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مساء أمس الأحد.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس في القاهرة وجميع المحافظات 

وعقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح كل التفاصيل التي تتعلق بـ نتيجة الثانوية العامة 2023، وخطوات الحصول عليها، ويشير الدكتور رضا حجازي من خلال هذا المؤتمر إلى كافة التفاصيل عن نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، إلكترونيًّا على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلي من خلال رقم الجلوس.

نتيجتك الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

نتيجتك الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر، الآن يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وعند ظهورها رسميًا وحصريًا عبر رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين  الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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