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نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

 بالاسم فقط.. نتيجة الثانوية العامة 2023، وهي خدمة يقدمها موقع «بوابة الفجر»، من أجل أن يتمكن طلاب الثانوية العامة من الحصول على النتيجة بطريقة سريعة وسهلة، وذلك بعد إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الطلاب الأوائل على الثانوية العامة بشعبتها الثلاثة في عام 2023.

آخر آخبار الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت في وقت سابق مؤشرات ونسب النجاح فى مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 على النحو التالي:

* رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثرمن الدرجة الكلية في نتيجة الثانوية العامة 2023، تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

نتيجة الثانوية العامة

* نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 90.2%

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

* رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91% في نتيجة الثانوية العامة 2023.

* نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90% في نتيجة الثانوية العامة 2023.

* نتيجة الثانوية العامة

- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، وذلك في في مصر

- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب، وذلك في نتيجة الثانوية العامة 2023.

* نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

* نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

* نتيجة الثانوية العامة بالاسم

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%

- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

* نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

أوائل الثانوية العامة 2023، وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي كما يلي:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة.

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.

فايزه على محمد محمود من محافظة الجيزة.

فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.

محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة.

* رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة، ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

وحددت التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضة، وجاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة.

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

محمد احمد رزق احمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية.

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة.

مروان أحمد على عبدالسميع على عفيفي من محافظة بورسعيد.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة علمي علوم 2023

- تم تخصيص ٦٠ درجة لمادة الكيمياء وتكون النهاية الصغرى من ٣٠ درجة.

- تم تخصيص ٦٠ درجة أخرى لمادة الفيزياء وتكون النهاية الصغرى من ٣٠ درجة.

مادة الجيولوجيا من ٦٠ درجة والنهاية الصغرى من ٣٠ درجة.

مادة الأحياء من ٦٠ درجة من إجمالي المجموع الكلي وتكون النهاية الصغرى من ٣٠ درجة.

* رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

توزيع درجات مواد الثانوية العامة علمي رياضة 2023

- تم تخصيص ٦٠ درجة لمادة الرياضة البحتة، ٦٠ درجة أخرى لمادة الرياضة التطبيقية من إجمالي المجموع الكلي.

- فرع الديناميكا من ٣٠ درجة، وتكون النهاية الصغرى 15 درجة.

فرع الاستاتيكا تكون 30 درجة وتكون النهاية الصغرى من 15 درجة.

فرع الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة ودرجة النجاح 15 درجة.

فرع التفاضل والتكامل الدرجة النهائية من 30 ودرجة النجاح 15 درجة.

* رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية ثانوية عامة 2023

- مادة التاريخ من ٦٠ درجة من إجمالي المجموع الكلي ٤١٠ درجة.

- مادة الجغرافيا من ٦٠ درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق من ٦٠ درجة.

- مادة علم النفس والاجتماع من ٦٠ درجة.

* رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويمكن لكل الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات، الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الفجر فور ظهورها، من خلال الدخول عبر موقع «الفجر» وإتباع مجموعة من الخطوات، هي:

* رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم
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خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.
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