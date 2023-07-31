رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس .. بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اليوم الإثنين 31 يوليو 2023، عقد مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان تفاصيل النتيجة، للإعلان عن أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023.

وتقدم «بوابة الفجر» خلال التقرير التالي، لأولياء الأمور خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال خطوات بسيطة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، والتي جاءت بنحو:

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح

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ومن المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات مصر اليوم الإثنين، وذلك بعد الانتهاء رسميًّا من إعلان جميع مؤشرات نسب نجاح مواد الثانوية العامة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

تعرض بوابة الفجر كل عام رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الخطوات التالية:

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

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