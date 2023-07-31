فينيسيوس يقود الهجوم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة يوفنتوس الودية

ريال مدريد
ريال مدريد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره نادي يوفنتوس الايطالي.

ويقدم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد لخوض مواجهة نظيره نادي يوفنتوس في إطار منافسات الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم 3/8/2023 بستاد كامبنج وورلد وديا ضمن استعداداتهم للموسم الجديد من الليجا والكالتشيو موسم 2023/2024.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: كورتوا

في خط الدفاع: كارفاخال، ميلتاو، ألابا، فيران جارسيا.

في الوسط: كامافينجا، بيلينجهام، تشاوميني.

في خط الهجوم:فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي

وتمتلك مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية حقوق بث وإذاعة جميع المباريات العالمية عبر شاشتها بشكل حصري لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبالتحديد abu dhabi sports 1 لنقل مباراة الملكي وكذلك قناة الكويت.

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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