فينيسيوس يقود الهجوم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة يوفنتوس الودية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره نادي يوفنتوس الايطالي.

ويقدم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد لخوض مواجهة نظيره نادي يوفنتوس في إطار منافسات الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم 3/8/2023 بستاد كامبنج وورلد وديا ضمن استعداداتهم للموسم الجديد من الليجا والكالتشيو موسم 2023/2024.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: كورتوا

في خط الدفاع: كارفاخال، ميلتاو، ألابا، فيران جارسيا.

في الوسط: كامافينجا، بيلينجهام، تشاوميني.

في خط الهجوم:فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي

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