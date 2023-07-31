نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات مصر.. أعرف نتيجتك

نتيجة الثانوية العامة 2023.. أخيرا وبعد طول انتظار، اعتمد وزير التربية والتعليم رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة 2022-2023 رسميا وهنأ الطلاب وأولياء الأمور بانتهاء إجراءات الشهادة الثانوية ومن المقرر إعلان النتيجة على موقع الفجر بعد قليل.

ويعرض لكم فريقا احترافيا من موقع الفجر تفاصيل النتيجة بإعلان المجموع الكلي والنسبة المئوية ودرجات المواد والترتيب على مستوى الجمهورية والمحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة واللجنة.

كما يقدم لكم موقع الفجر خدمة حصرية بتوقعات تنسيق الثانوية العامة 2023- 2024 وترشيح الكلية الأقرب لك ثم التي تليها ثم التي تليها (3 كليات) بإجمالي ثلاث رغبات، باستخدام المساعد الذكي اعتمادا على الذكاء الاصطناعي وتنسيق العام الماضي وتحليل نتائج العام الحالي ونسب النجاح في كل شعبة والقدرة الاستيعابية لأعداد الطلاب في كل كلية.

حين ينعقد مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية ادخل لهذه الصفحة فورا واكتب الاسم أو رقم الجلوس فقط في المربع المخصص للبحث عن النتيجة وستظهر لك جميع البيانات المتعلقة بالمجموع والنسبة المئوية وترتيب الجمهورية والمحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة والشعبة و3 كليات من المقرر قبولك في واحدة منها، كما هو موضح في الصورة التالية من نتيجة العام الماضي.

وهنا نقدم لكم تحديث فوري لكل ما يتعلق بنتيجة الثانوية العامة 2023 من مصادرنا الرسمية ووزارة التربية والتعليم حتى الإعلان الرسمي وطرح النتيجة من خلال هذه الصفحة من موقع الفجر ليتاح لكل الطلاب البحث عن المجموع بكتابة الاسم أو رقم الجلوس.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة

في زيارة لمركز التصحيح الرئيسي لأوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية العامة، بتاريخ 23 يوليو 2023، كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، عن نسب النجاح في المواد المقررة على الشعب الدراسية الثلاث.

وقال وزير التربية والتعليم إن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية، والمقررة على طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، تجاوزت 90%، فيما حصل 1.5 من إجمالي الطلبة على 95% فأكثر من درجات المادة.

وجاءت نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية أعلى قليلا من اللغة العربية، بواقع 91%، مع اختلاف كبير في نسبة من حصلوا على 95% فأكثر من درجات المادة، حيث وصلوا إلى 20%.

وبالنسبة للمواد الخاصة بشعبتي العلوم والرياضيات، بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9% من الطلاب الممتحنين، بينهم 2.4% حصلوا على 95% أو أكثر.

وفيما يخص مادة الفيزياء، نجح 91% من الطلاب الذين أدوا الامتحان، وحصل 2.9% على 95% فأكثر من درجات المادة.

وكشف الدكتور رضا حجازي أن نسبة الحاصلين على درجات مرتفعة في مواد الشعبة الأدبية أقل بكثير من أقرانهم في القسم العلمي.

ويبرز هذا في حصول 0.1% فيط على 95% فأكثر في مادة التاريخ، من أصل 90.2% هي نسبة النجاح العامة في المادة.

ونجح 91.6% من الطلاب الذين أدوا امتحان الجغرافيا للثانوية العامة، منهم 1.9% فقط حصلوا على 95% فأكثر من درجات المادة.

توقعات تنسيق الكليات 2023-24

عقد «الفجر» مقارنة بين نسب النجاح المعلن عنها رسميا في العام الدراسي الحالي والعام الماضي، وتبين أن نسب النجاح ارتفعت كثيرا مقارنة بالسنة الماضية.

في مادة الكيمياء، كانت نسبة النجاح العام الماضي 86%، وارتفعت هذا العام لتصل إلى 88.9%، وفي الفيزياء، كانت نسبة النجاح 83.5%، ووصلت إلى 91%.

وبناء على هذه الإحصائيات، صرحت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسب النجاح المرتفعة ستؤدي إلى ارتفاع تنسيق القبول بالكليات، علما بأن هذا لا يتخطى كونه مؤشرات أولية؛ لأن الموقف النهائي يتحدد على أساس المجموع التكراري للطلاب، وشرائح المجاميع، والأماكن الشاغرة بالكليات.

تبكير موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع إلكترونية ومجموعات وصفحات خاصة بالتعليم قبل التعليم الجامعي في مصر عن تبكير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

ونقلت تقارير متطابقة عن مصادر بالوزارة -وصفتها بالمسؤولة- أن الإعلان عن نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023 سيكون صباح الإثنين، 29 يوليو.

وخالفت هذه الأنباء التصريح المصور لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، الذي قال فيه إن نتيجة الدور الأول للصف الثالث الثانوي العام ستكون بداية شهر أغسطس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، شادي زلطة، إن نتيجة الثانوية العامة لا تزال في مراحل المراجعة والتدقيق خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

وأوضح زلطة في بيان رسمي للوزارة، أن التريث في إعلان النتيجة يأتي ضمن محاولات الوزارة لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب والدقة في النتائج المعلن عنها.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن النتيجة ستظهر في موعدها الذي حدده وزير التربية والتعليم، وهو بداية شهر أغسطس.

وأهابت الوزارة في بيانها بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بنتيجة شهادة الثانية العامة، مطالبة إياها بالالتزام بالبيانات الرسمية؛ منعا لتشتيت الطلاب وأولياء الأمور.

كما نفت الوزارة أن تكون نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة، التي تم الإعلان أنها قريبة من نسبة النجاح في العام الماضي، وهي 75.8%، صحيحة.

وأشارت الوزارة أن نسبة النجاح ستكون مرتفعة كثيرا عن العام الدراسي الماضي، وهو ما يظهر من ارتفاع نسب النجاح في المواد، حتى تلك التي أحاط بها الكثير من اللغط، مثل الكيمياء والفلسفة.

وبالإضافة إلى ما سبق، نفت الوزارة صحة قوائم أسماء الطلاب التي زعم ناشروها أنها تضم أوائل الثانوية العامة 2023، مشيرة أن الدرجات النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام لا تزال تراجع في المدينة التعليمية في مدينة السادس من أكتوبر؛ لحصر الأوائل.

وتم الكشف أن أوائل الثانوية العامة هذا العام يبل عددهم من 35 إلى 40 طالبا وطالبة من الشعب الدراسية الثلاثة والطلاب المكفوفين.

خطة وزارة التعليم لإعلان نتيجة الثانوية 2023

أدلى الدكتور رضا حجازي بمجموعة تصريتات، مساء السبت 29 يوليو، كشف خلالها عبر مصادر مقربة منه عن الخطة التي تم التوافق عليها بشأن مراحل إعلان النتيجة.

وبحسب تصريحات وزير التربية والتعليم، سيتم إعلان النتيجة على مرحلتين، حيث سيكون هناك فاصلا زمنيا بين اعتماد النتيجة وإعلانها للطلاب.

وكشف حجازي أنه سيتم اعتماد النتيجة رسميا وإعلان نسب النجاح وتفاصيل النتيجة يوم الإثنين الموافق 31 يوليو، علما بأن ظهور النتيجة سيكون يوم الثلاثاء 1 أغسطس.

وحملت تصريحات وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور والطلاب الذين ينتظرون ظهور نتيجة الثانوية العمة نصّها: «النتيجة هتفرح كل بيت في مصر».

وستظهر النتيجة إلكترونيا فقط يوم الثلاثاء، حيث سيتاح الاطلاع عليها برقم الجلوس فقط من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، أو مواقع إلكترونية أخرى، أو بالاسم أو اسم المدرسة وأي من البيانات المتوفرة لدى الراغب في معرفة النتيجة من خلال موقع «الفجر».

وتستقبل وزارة التربية والتعليم مندوبي المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية لإرسال شهادات النجاح الرسمية للمحافظات، والتي يتاح الحصول عليها من المدارس بحلول يوم الخميس على أقصى تقدير.

ويتعين على الطلاب استلام شهادات النجاح من المدارس؛ لأنها تحتوي على الرقم السري، الذي يستخدم في تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ويستطيع الطلاب معرفة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 للحصول على النتيجة من خلال موقع الفجر كالتالي:

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/

كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

اضغط على سجل الآن.

درجات إضافية لأكثر من 800 طالب

وتمهيدا لظهور النتيجة وبدء أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالكليات والمعاهد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها انتهت من إعداد كشوف أسماء الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الكشوف سيتم إرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي بدورها ستسلمها لمكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لمجموع الطلاب.

وكشف بيان رسمي للوزارة أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المستحقين للحصول على درجات الحافز الرياضي لتفوقهم في هذا المجال يبلغ 828 طالبا وطالبة.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضي في الألعاب الفردية يقدر بعدد 424 طالبا وطالبة، منهم 243 من البنين، و181 من البنات.

وأشارت أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي بالنسبة للألعاب الجماعية يبلغ 404 طالبا وطالبة، منهم 215 من البنين، و189 من البنات.

ولفتت الوزارة أن الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، بالنسبة للألعاب الفردية هي: السباحة، والجمباز الفني، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة، فيما تشمل الألعاب الجماعية كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة.

موعد الانتهاء من تصحيح مواد الثانوية

وفي إطار متابعة تصريحات وزارة التعليم عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، أكدت مصادر من ديوان عام الوزارة انتهاء عملية تصحيح الأوراق نهاية الأسبوع أي قبل نهاية شهر يوليو.

وانتهت عملية التصحيح ورصد رجات العديد من المواد منها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء، ويجري حاليا مراجعة وتصحيح الفلسفة والمنطق والأحياء والرياضيات.

تعديل درجات الثانوية العامة 2023

وأصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحا حول ما أثير عن تعديل درجات الثانوية العامة وقدرة البعض على التدخل في عملية التصحيح ورفع درجات الطلاب بمقابل مادي.

وكانت انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات تليجرام وواتساب الخاصة بالطلبة عن إمكانية تعديل الدرجات ورفع ترتيب الطلاب.

إلا أن وزير التعليم نفى الأنباء المتداولة وقال إنها من الشائعات التي تحيط بنتيجة التعليم ولا أساس لها من الصحة، وناشد الوزير أولياء الأموربعدم الانسياق وراء أخبار تعديل الدرجات.

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2023

انطلقت امتحانات شهادة إتمام دراسة مرحلة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 يوم الإثنين 12 يونيو، باختبارات المواد غير المضافة للمجموع، والتي أقيمت خلال يومين متتاليين.

وأدى طلاب الشعب الدراسية الثلاث، وهي العلوم والرياضيات والأدبي، اختبارات المواد الأساسية في الفترة من 17 يونيو إلى 13 يوليو، وامتدت الامتحانات إلى 15 من الشهر بالنسبة لطلبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM».

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام 783 ألفا و25 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على 2098 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وتفصيلا، نجد أن الشعبة العلمية حصدت النصيب الأكبر من أعداد الطلبة، بواقع 391 ألفا و671 طالبا وطالبة، فيما التحق بالشعبة الهندسية العدد الأقل بما يزيد عن 98 ألفا و650 طالبا وطالبة.

وبالنسبة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، وصل عدد الطلاب إلى 1824 طالبا وطالبة، كما امتحن 255 طالبا وطالبة من المكفوفين شفويا.

كيف كان نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام؟

امتحن الطلاب هذا العام بنظام «بابل شيت» مختلط، حيث جاءت امتحانات جميع المواد الدراسية مقسمة إلى أسئلة موضوعية تمثل معظم مفردات كل اختبار، وأسئلة مقالية لا تتعدى نسبة 15%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم استمرار نظام التصحيح الإلكتروني لأوراق طلاب شهادة الثانوية العامة هذا العام، فيما يخص أسئلة الاختيار من متعدد فقط.

أما بالنسبة للأسئلة المقالية، يتم سحب صور ضوئية من أوراق إجابات الطلاب بالمقر المركزي للتصحيح بمدينة السادس من أكتوبر، ويتم إرسالها للمعلمين المكلفين بالتصحيح، ويتم جمع درجات المقالي بالموضوعي لتحديد درجات الطالب في كل مدة.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن عملية تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة وبقية أعمال الكنترول ستستغرق حتى نهاية شهر يوليو الجاري، رغم أن التصحيح بدأ منذ فترة طويلة.

وكان الدكتور رضا حجازي أعلن أنه تم بدء التصحيح للحصول على عينات عشوائية من نتائج المواد، بالإضافة إلى تصحيح النسبة الأكبر من أوراق إجابات الطلاب في بعض المواد، مثل مادة الكيمياء، والتي وردت العديد من الشكوى من صعوبتها حسب طلاب ومعلمون وأولياء أمور.

نسب النجاح في مواد امتحانات الثانوية العامة

وتحدث وزير التربية والتعليم للطلاب وأولياء الأمور، بعد نهاية الامتحانات مباشرة، لتوجيه رسالة طمأنة لهم بشأن النتيجة.

واستعرض الدكتور رضا حجازي إجراءات ومراحل عملية التصحيح الإلكتروني والتدقيق والمراجعة لأوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة التي ذكرناها سلفًا.

وكشف وزير التربية والتعليم عن بعض الأرقام الهامة عن نتيجة الصف الثالث الثانوي، والتي حصل عليها من زيارته لمركز التصحيح الرئيسي.

وقال الدكتور رضا حجازي إن نسبة الناجحين في مادة اللغة العربية تجاوزت 90% من الطلاب الذين حضروا الاختبار، مشيرًا أن نسبة من تجاوزوا مجموع يعادل 95% فأكثر يمثلون 1.5% من الطلاب.

وأضاف حجازي أن نتائج اللغة الأجنبية الثانية جاءت أفضل من اللغة العربية، حيث وصلت نسبة النجاح فيها إجمالًا إلى أكثر من 91%، أما الذين تجاوزوا 95% من درجاتها يتخطون 20%.

كما كشف الدكتور رضا حجازي أن عدد من حصلوا على 95% فأكثر في مادة الكيمياء تجاوز الـ 5 آلاف طالب وطالبة، وهو ما يؤكد أن الاختبار جاء موافقًا للمواصفات الفنية التي حددتها الوزارة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

قال وزير التربية والتعليم في مقطع فيديو نشره مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن نتيجة اختبارات طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام ستظهر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

وتظهر النتيجة إلكترونيًا في البداية عبر موقع الوزارة بأرقام جلوس الطلاب، على أن توزع في المدارس في اليوم التالي، ويحصل الطلاب على الشهادات الرسمية، والتي تحتوي على الرقم السري للتسجيل في التنسيق.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة أقيمت هذا الآن في ظروف مختلفة عن السنوات السابقة، حيث تم استحداث وسائل للتأمين تستهدف الحد من ظاهرة الغش وتسريب الاختبارات على الإنترنت.

وعلى الرغم من هذا رصدت المواقع الإلكترونية وعلى رأسها «الفجر» تداول اختبارات الثانوية العامة لكل المواد على مجموعات تطبيق «تيليجرام» بعد دقائق من بدء اللجان.

حدث هذا على الرغم من اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرارا بمنع دخول الطلاب وأعضاء اللجان بالهاتف إلى اللجنة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات في مجموعة كبيرة من المدارس.

وفي التقارير اليومية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة، لم يخل أي يوم من إعلان الوزارة عن رصد عدد من حالات الغش الإلكتروني، والتي قالت الوزارة إنها اتخذت معها جميعًا جميع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها حسب اللوائح والقوانين.