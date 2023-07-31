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رابط سريع.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

رابط سريع.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023، تنظم وزارة التربية والتعليم المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ظهر اليوم الاثنين، إذ تم تجهيز نتائج الثانوية العامة 2023 ومراجعتها وإعدادها في صورتها النهائية ليتم إعلانها رسميًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت عقب انتهاء المؤتمر.

ويبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن خلال بوابة الفجر يمكنك الحصول على الرابط الرسمي لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 المخصص لنتائج الثانوية العامة ومعرفة النتيجة من خلاله.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في القاهرة وباقي المحافظات

و تظهر  نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، مع العلم أن مجموع درجات الثانوية الكلي من 410، ونسبة نجاح اللغة العربية تجاوزت الـ 90% وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، وكانت نسبة النجاح في اللغة الثانية التي أداها طلاب الثانوية العامة 2023  تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب، وكانت أيضا نتائج امتحان الكيمياء مبشرة و1000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

و تعتبر  نتائج الثانوية العامة هي أكثر ما يتم البحث عنه وتداوله من قبل الطلاب في مختلف أنحاء مصر في هذا التوقيت وكذلك أولياء الأمور، حيث أعلنت الوزارة في بيان رسمي أن الوزارة قد انتهت رسميا من كافة الأعمال الخاصة بتصحيح امتحانات الطلاب التي تمت بناء على الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة في جميع المحافظات بشكلٍ عام.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات مصر خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقد ظهر اليوم الاثنين وذلك بعد الانتهاء رسميًّا من اعتماد نتيجة الثانوية العامة.

وتتيح بوابة الفجر الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة الاستعلام والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رابط مباشر، ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط على الرابط التالى: نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المتوقع في الساعات المقبلة أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج الثانوية العامة ستعلن عبر المنصات الإلكترونية للوزارة.

وزير التربية والتعليم

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتواجد عدد من المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة، بما في ذلك موقع وزارة التربية والتعليم وموقع بوابة الثانوية العامة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام للحصول علي نتيجة الثانوية العامة
  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.
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