موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، انتظر نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن سبورت، حيث يترقب طلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة بطريقة سريعة وسهلة، فور اعتمادها بشكل رسمي من قِبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مؤتمر صحفي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الفجر

ويمكن لطلاب الثانوية العامة في مختلف محافظات الجمهورية الدخول عبر رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بقسميه العلمي والأدبي الدور الأول عبر موقع «الفجر» للحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميًا، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات على النحو التالي: 

إنضم لقناتنا على تيليجرام للحصول علي نتيجة الثانوية العامة
  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشفت مصادر لـ «الفجر»، أن إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 يبرز تفوق المدارس الحكومية عن المدارس الخاصة، موضحة أن الأوائل من جميع شعب علمي علوم ورياضة وأدبي، فضلا عن وجود عدد من مدارس المتفوقين والمكفوفين.

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