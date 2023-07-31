الآن رابط الوزارة الرسمي للحصول عى نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

رابط الوزارة الرسمي للحصول عى نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

رابط الوزارة الرسمي للحصول عى نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس،تحتشد الآن الأوساط الطلابية في انتظار ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث من المتوقع أن يقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعتماد الرسمي عليها خلال الساعات المقبلة. وتعتبر هذه النتيجة مرحلة مهمة تُحدد مسار الطلاب الجامعي وتُمهِّد لبدء عملية تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2023 - 2024.

رابط الوزارة الرسمي للحصول عى نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023، في أول أغسطس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة أمور التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات، واعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أكد محمود عبدالرحمن، الصحفي المتخصص في شئون التعليم، أن اعتماد الرسمي لنتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التربية والتعليم والإعلان عن الأوائل يوم الإثنين المقبل، وفقا لاتصال هاتفي إجراه مع وزير التربية والتعليم منذ قليل.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن للطلاب للحصول على النتيجة سريعا اتباع الخطوات التالية:

-عند الدخول إلى البوابة الإلكترونية، يتم اختيار نتائج امتحان الثانوية العامة.

-تحديد المجال العلمي كالعلوم أو الرياضة العلمية، أو يمكن تحديد القسم الأدبي.

-إدخال رقم الجلوس الخاصة بالطالب.

-عند الضغط على الاستعلام، يظهر تفصيل النتيجة بحيث يتمكن الطالب من معرفة درجاته في كل مادة.

-يجب أخذ الاعتبار المجموعة العامة والنسبة المتحققة منها وترتيبها على المستوى الوطني في حال وجودها.

بعد نحو 16 يوما من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يبحث الطلاب حاليا عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 ليتم الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها مباشرة، بل ويدخل العديد من الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم للبحث عن أية أيقونة تساعدهم في الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي، إلا أن الرابط الرسمي سيتم تفعيله من الوزارة بعد ظهور النتيجة وليس قبلها.

ولفت محمو عبدالرحمن، إلى أنه لا توجد أي نتائج متشابهة في تصحيح الثانوية العامة، ولن يكون هناك أي نتائج لأبناء الاكابر، كما أنه تم تطبيق «نظام الفار» في اللجان لمراجعة اللجان وأداء الطلاب فيها، موضحًا أنه تم رفض نقل طلاب الثانوية العامة من مدرسة إلى أخرى قبل بدء الامتحانات.