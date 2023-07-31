بالاسم ورقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

بعد إعلان وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، عن قائمة الأوائل في امتحان الثانوية العامة لعام 2023، يترقب الملايين من المصريين ظهور نتيجة الامتحان بشكل رسمي عبر موقع الفجر الاستعلام الآن.

ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يترقب الجميع على أحر من الجمر لمعرفة نتيجتهم في الامتحان، وتعد خدمة الفجر الاستعلام الآن من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية لتسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور.

رابط نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الفجر

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

اضغط على سجل الآن.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

- الضغط على «سجل».

- ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات الكاملة.

وكان وزير التربية والتعليم أعلن في مؤتمر صحفي عن نسبة نجاح الطلاب في الثانوية العامة والتي بلغت 78.8% حسبما أعلن في حديثه.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي اليوم الإثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، موضحا أن عدد أوائل الثانوية العامة وصل إلى 30 طالبا.