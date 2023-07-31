رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات ورقم الجلوس

الآن مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات ورقم الجلوس، بعد إعلان وزير التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة واعتماد النتيجة رسميًا مساء أمس الأحد بنسبة نجاح ٧٨.٨٪، تساءل طلاب وطالبات وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي. وقد سيطر لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الثانوية على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الآخيرة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات

يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن خلال بوابة فيتو يمكنك الحصول على الرابط الرسمي لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 المخصص لنتائج الثانوية العامة ومعرفة النتيجة من خلاله.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

وطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلا من الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن إجراءات وخطوات التصحيح تمر بمراحل متعددة ودقيقة تحت إشراف كوادر متميزة؛ وذلك لضمان دقة وجودة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، في وقت سابق نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88%، وصلت نسبة نجاح في مادة التاريخ، 90.2%، وبلغت في الجغرافيا 91.6%، وفي الفيزياء بلغت 91%.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022- 2023، كما أعلنت الوزارة عن أوائل الثانوية العامة 2023، وعددهم 31 طالب وطالبة، ولم يحصل أي منهم على نسبة 100%، وتم الاتصال بهم هاتفيا لتهنئتهم بتفوقهم العلمي، وحصولهم أعلي الدرجات، وهم:

أوائل الثانوية العامة علمي علوم

1- أميمة محمود احمد عبدالله (الدقهلية)

2- حسن شفيق حسن شفيق الحادق (دمياط)

3- زياد عادل السعيد محمد (البحيرة)

4- كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد ( المنيا)

5- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام (البحيرة)

6- كيرلس نوناى يعقوب فانوس ( المنيا)

7- محمد محمد التميمى محمد (الدقهلية)

8- محمود محمد عبدالفتاح أحمد (أسيوط)

9- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه ( بنى سويف)

10- ياسمين شريف حسنى عبدالقادر ( القاهرة)

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي

المجموع الكلي للصف الثالث الثانوي سواء للشعبة العلمية أو الادبية من 410 درجات يتم توزيعها: كالاتي اللغة العربية 80 درجة، واللغة والانجليزي 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانة 40، درجة، وفي علمي علوم فان درجة الكيمياء 60 درجة، الاحياء 60 درجة، الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة بالنسبة لعملي رياضة، بجانب الفزياء والكمياء، فان درجة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، والتفاضل والتكامل 30 درجة، وديناميكا 30 درجة واستاتيكا 30 درجة، أما شعبة الأدبي فان علم النفس والاجتماع 60 درجة، والتاريخ 60 درجة، والجغرافيا 60 درجة، والفلسفة والمنطق 60 درجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس