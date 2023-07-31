رسميا نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

تقدم «جريدة الفجر» لقرائها خدمة التعرف على نتيجة الثانوية العامة بقسميها العملي والأدبي عبر إتاحة رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، من أجل أن يتمكن طلاب الثانوية العامة من الحصول على النتيجة بطريقة سريعة وسهلة، فور اعتمادها بشكل رسمي من قِبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مؤتمر صحفي.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي الدور الأول

وسوف يتمكن طلاب الثانوية العامة في مختلف محافظات الجمهورية الدخول عبر رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بقسميه العلمي والأدبي الدور الأول عبر موقع «الفجر» للحصول على النتيجة فور اعتماد تلك النتيجة بشكل رسمي، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات تأتي على النحو التالي:

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

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نحن في جريدة الفجر، نهتم بتقديم خدمة مميزة لطلاب الثانوية العامة، حيث نوفر رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بقسميه العلمي والأدبي الدور الأول، ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائج امتحاناتهم بسهولة ويسر، وذلك فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية الدخول إلى رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الخاص بقسميه العلمي والأدبي الدور الأول عبر موقع جريدة الفجر، وذلك عبر اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة.

ويتمثل هذا الإجراء في إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص، ومن ثم الضغط على زر البحث، حيث سيتم عرض النتيجة بشكل فوري وسريع.

وتعد هذه الخدمة من الخدمات الحيوية التي توفر الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن الاطلاع على النتيجة بشكل سهل وسريع ودون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة.

ونحن في جريدة الفجر نسعى دائما لتقديم خدمات مميزة للمجتمع، ونهتم بتوفير كافة الوسائل اللازمة لتسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد.