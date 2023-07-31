برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 .. بالاسم

برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023.. بالاسم

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، نتيجة الثانوية العامة 2023، كما أعلن عن أسماء الأوائل؛ لذا احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور ظهورها، وذلك عبر موقع «الفجر» من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي من خلالها سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات عبر موقع الفجر.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات عبر موقع الوطن.. بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها، من خلال الدخول عبر موقع «الفجر» وإتباع مجموعة من الخطوات، هي:
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  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.

وخلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023، يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل التالية:

  • ماذا حدث في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟
  • عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة 2023
  • عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2023
  • عدد الطلاب الذين لهم دور ثاني في نتيجة الثانوية العامة 2023
  • عدد الطلاب الراسبين الملزمين بإعادة السنة
  • النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023
  • نسبة النجاح في كل شعبة
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023
  • موعد فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023
  • موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
  • توجيه الشكر لكل الجهات المشاركة في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023
  • مقارنة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاعوام الماضية
  • عدد الطلاب الغشاشين المضبوطين والعقوبات التي تم توقيعها عليهم

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%

كما هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة 2023 خلال  الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

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