نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم الوطن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

تتصدر الآن مئات الآلاف من الطلاب في مصر عمليات البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث تقترب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الإعلان عنها. وبعد انتهاء الوزارة من تصحيح أوراق البابل شيت وورقة الأسئلة المقالة للطلاب، تظهر مؤشرات البحث في محرك البحث الرئيسي جوجل. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة لموقع بوابة الفجر أن معدلات النجاح هذا العام مرتفعة، وأن كل طالب سيحصل على الدرجة التي تعكس مستواه الحقيقي، ولن يتعرض أي طالب للظلم بسبب أخطاء في الرصد والتجميع.

وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته الوزارة وأعلنته لقد تم الإعلان عن النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بمدة 10 أيام. وقد أعلن السيد الدكتور رضا حجازي أن تاريخ إعلان النتيجة سيكون في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الحالي عام 2023. والآن، تقوم الوزارة بجمع وإحصاء أوراق البابل شيت كونها نسخة ودليل لأداء الطالب داخل مقر المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، وهي المركز الرئيسي للكنترول على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، هناك 11 مركز صغير آخر موزع في عدة أماكن في الجمهورية.

نتيجة الثانوية العامة 2023

في موقع بوابة الفجر، المعجبين الأعزاء داخل مصر وخارجها ينتظرون بفارغ الصبر معرفة وقت إعلان النتيجة والمواقع التي ستقوم بنشرها. بوابة الفجر أعلن عبر موقعه الرسمي عن تعاقدهم مع pod وحصولهم على حق نشر نتائج الدور الأول والثاني للثانوية العامة. تم توقيع اتفاق بينهم وبين وزارة التربية والتعليم بعد توقع واعتماد النتائج رسميا من الوزير، لتكون متاحة على موقعهم الإلكتروني.

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

اضغط على سجل الآن.

أستعلام نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول

بعد توقيع النتيجة، سيعقد الدكتور رضا حجازي مؤتمرًا صحفيًا حيث سيشرح تفاصيل النتيجة، بما في ذلك النسبة العامة للنجاح، وأيضًا نسبة النجاح لكل شعبة على حدة، وسيعلن عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية. بعد ذلك، ستتاح النتيجة على موقع بوابة الفجر ويمكنكم متابعة الخطوات اللازمة للاستعلام الإلكتروني عن النتيجة عبر رابط موقع بوابة الفجر.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كما ذكرنا في بداية المقال، قد حددت الوزارة الأسبوع الأخير من شهر يوليو الحالي. وبناء على ذلك، نحن ننتظر إعلانها في الساعات القادمة. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة رسميًا عن الموعد والتوقيت عبر صفحتها على فيسبوك. وسنقوم بمتابعة صفحة الوزارة من خلال موقعنا بوابة الفجر وسنرسل لكم المعلومات حال تحديدها، لذا تابعونا.

ويبلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة وهي على النحو التالي:



1. جامعة القاهرة.



2. جامعة الإسكندرية.



3. جامعة عين شمس.



4. جامعة أسيوط.



5. جامعة طنطا.



6. جامعة المنصورة.



7. جامعة الزقازيق.



8. جامعة حلوان.



9. جامعة المنيا.



10. جامعة المنوفية.



11. جامعة قناة السويس.



12. جامعة جنوب الوادى.



13. جامعة بني سويف.



14. جامعة الفيوم.



15. جامعة بنها.



16. جامعة كفر الشيخ.



17. جامعة سوهاج.



18. جامعة بورسعيد.



19. جامعة دمنهور



20. جامعة أسوان.



21. جامعة دمياط.



22. جامعة السويس.



23. جامعة مدينة السادات.



24. جامعة العريش.



25. جامعة الوادي الجديد.



26. جامعة مطروح.



27. جامعة الأقصر.