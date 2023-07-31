نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس "بوابة الفجر natega.elfagr"

تقدم لكم بوابة الفجر الرابط الرسمي لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس "بوابة الفجر natega.elfagr"، بعد إعلان وزير التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة واعتماد النتيجة رسميًا مساء أمس الأحد بنسبة نجاح ٧٨.٨٪، بدأ طلاب وطالبات وأولياء الأمور للثانوية العامة بالبحث عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي. وقد لاحظ الكثير منهم أن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الثانوية قد سيطر على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الآخيرة.

سجل قسم العلمي علوم نسبة نجاح، فيما جاءت نسبة نجاح قسم العلمي رياضة نحو. بلغت درجات اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 لطلاب القسم الأدبي بنسبة نجاح. ونظرًا لذلك، يبحث الطلاب في هذه الأثناء عن لينك مباشر رسمي يمكنهم من خلاله الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو الحالي في تمام الساعة 12 ظهرا. ويُتاح للطلاب الدخول والتسجيل على الرابط التالي للحصول على النتيجة فور إعلانها على موقع "الفجر".

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس "بوابة الفجر natega.elfagr"

تمتعت وزارة التربية والتعليم بالسرعة في نفي هذه المعلومات المغلوطة وأكدت أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس يتم عن طريق الوزير فقط، وليس هناك أي طريقة أخرى للاعتماد. كما أوضحت الوزارة أنه سيتم تكريم أوائل الثانوية العامة 2023 سواء قبل مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة أو بعده مباشرة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــا .

الضغط على لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، الموضح أمامك في الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم جلوس الطالب.

إدخال اسم الطالب وباقي البيانات التي يمكن أن تتطلبها الوزارة، أثناء الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023 كالتالى:

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%.

- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.

- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022- 2023، كما أعلنت الوزارة عن أوائل الثانوية العامة 2023، وعددهم 31 طالب وطالبة، ولم يحصل أي منهم على نسبة 100%، وتم الاتصال بهم هاتفيا لتهنئتهم بتفوقهم العلمي، وحصولهم أعلي الدرجات، وهم:

أوائل الثانوية العامة علمي علوم

1- أميمة محمود احمد عبدالله (الدقهلية) 2- حسن شفيق حسن شفيق الحادق (دمياط) 3- زياد عادل السعيد محمد (البحيرة) 4- كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد ( المنيا) 5- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام (البحيرة) 6- كيرلس نوناى يعقوب فانوس ( المنيا) 7- محمد محمد التميمى محمد (الدقهلية) 8- محمود محمد عبدالفتاح أحمد (أسيوط) 9- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه ( بنى سويف) 10- ياسمين شريف حسنى عبدالقادر ( القاهرة) أوائل الثانوية العامة علمي رياضة

1- إبرام جمال حنين جاد (محافظة أسيوط) 2- اروى حسام مدحت محمد فوزى ( القاهرة) 3- أسامه محمد يوسف شبل نصار ( المنوفية) 4- باسل محمد بكر شعيب ( دمياط) 5- زياد محمد سعد حماد ( القليوبية) 6- مارسلينو سامر سعيد سيدهم ( الغربية) 7- محمد احمد رزق احمد إسماعيل ( القاهرة) 8- محمود أشرف السيد ابو حادى ( الغربية) 9- مرقس شنوده محارب راغب ( القاهرة) 10- مروان أحمد على عبدالسميع على عفيفي ( بورسعيد)

أوائل الثانوية العامة ادبي

1- سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيمم (القاهرة) 2- عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد ابو عاصى ( القاهرة) 3- عز الدين احمد العوضى رزق ( القاهرة) 4- عمرو خالد ناصر عفيفى ( القاهرة) 5- فايزة على محمد محمود ( الجيزة) 7- فرح محمد قدرى إبراهيم حسن (الأسكندرية) 8- محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب ( الجيزة) 9 -معاذ عبدالرحيم احمد يونس ( الجيزة) 10- عمر السيد محمد ( الجيزة) 11- نسمة محمد سليمان جسار ( الغربية)

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي

المجموع الكلي للصف الثالث الثانوي سواء للشعبة العلمية أو الادبية من 410 درجات يتم توزيعها: كالاتي اللغة العربية 80 درجة، واللغة والانجليزي 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانة 40، درجة، وفي علمي علوم فان درجة الكيمياء 60 درجة، الاحياء 60 درجة، الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة بالنسبة لعملي رياضة، بجانب الفزياء والكمياء، فان درجة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، والتفاضل والتكامل 30 درجة، وديناميكا 30 درجة واستاتيكا 30 درجة، أما شعبة الأدبي فان علم النفس والاجتماع 60 درجة، والتاريخ 60 درجة، والجغرافيا 60 درجة، والفلسفة والمنطق 60 درجة.