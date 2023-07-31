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رابط سريع.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 بدرجات المواد الآن

رابط سريع.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 بدرجات المواد الآن

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

تم إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بواسطة الاسم ورقم الجلوس. أثارت نسبة النجاح في الثانوية العامة لعام 2023 اهتمام محركات البحث عبر الإنترنت في الساعات الأخيرة. وقد تساءل العديد من طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

واصَلت صحيفة "بوابة الفجر" تقديم خدماتها اليومية بخصوص ملف التعليم، حيث قدمت روابط نتائج شهادات التعليم المختلفة لجميع مراحل العام الدراسي 2022/2023، بهدف الحصول عليها بأسرع وقت ممكن. كما نشرت أيضًا روابط لتقديم التظلمات بشأن هذه النتائج لحظة بلحظة.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023

أشارت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم إلى أن مؤشرات نتائج الثانوية العامة لعام 2023 تظهر حتى الآن تحسنًا في نسبة النجاح لطلاب وطالبات الثانوية العامة في العام الدراسي 2022-2023 مقارنة بالنتائج السابقة، وأوضحت أن "النتائج المصححة حتى الآن واعدة بالتحسن" بالمقارنة مع نتائج العام الماضي التي كانت 75.04%.

عززت المصادر الاعتبار لنجاح الثانوية العامة 2023 بسبب تحقيق عدد كبير من الطلاب والطالبات هذا العام درجات نهائية مرتفعة في جميع المواد، وأن نسبة الناجحين بنسبة 95% فأكثر في جميع المواد تعتبر ممتازة جدًا.

ووفقًا للمصادر، تمت تصحيح معظم مواد امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 حتى الآن، ومن المتوقع أن نبدأ خلال الساعات القادمة في مرحلة المراجعة استعدادًا للإعلان عن النتائج خلال الأيام القادمة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

سيعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشكل رسمي نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في أوائل شهر أغسطس 2023. بعد أن يعتمد الوزير قائمة الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة لعام 2023، سيتم الاتصال بهم لتهنئتهم بالنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

بعد أن يتم اعتماد نتائج الثانوية العامة للعام 2023 من قِبل وزير التربية والتعليم، ستُعلن على الموقع الإلكتروني لبوابة الفجر مباشرة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس
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  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.

سادت حالة من الغضب الشديد بين أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، بعد مزاعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023، الأمر الذي استنكره الشارع المصري وجميع المهتمين بالشأن التعليم، لا سيما وأن الثانوية العامة والنتيجة أمن قومي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 

مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف مصير المتسبب في نشر تلك النتيجة بهذا الشكل وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم وجه الشئون القانونية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، واصفا الأمر بالمهزلة التي لم تحدث على مدار سنوات، ومن المقرر عقوبة مرتكب الواقعة بالفصل وقد تصل إلى الغرامة والحبس، على حد تأكيده.

وأوضح المصدر، أن الوزارة تفحص النتائج المنشورة للوقوف على صحتها، وما إذا كانت للعام الجاري من عدمه.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 87.8%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

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