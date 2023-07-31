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نتيجة الثانوية العامة 2023 بدرجات المواد

نتيجة الثانوية العامة 2023 بدرجات المواد

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

ينشر بوابة الفجر" بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم بالدخول برقم الجلوس حيث تظهر النتيجة بالمجموع الكلى للطالب ودرجات المواد الدراسية.



واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام  78.8%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازى، أوائل الثانوية العامة خلال  الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وفيما يلي أسماء الأوائل: 

أوائل الشعبة الأدبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من  محافظة الأسكندرية 

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة  

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة 

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية
 



وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية 

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبد الفتاح سلامة من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة


وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية 

محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد



وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة  الشرقية

وجاء الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة

وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف

بينما جاء ادهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين  الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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