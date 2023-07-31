ظهرت حالا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس "بالدرجات لكل المواد"

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس "بالدرجات لكل المواد"

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس "بالدرجات لكل المواد"، تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع "الفجر"، وجاء ذلك بالتزامن مع مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي عُقد بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، ووجه الشكر والتهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 في مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023.. تقدم بوابة الفجر نتيجة الثانوية العامة 2023، لـ متابعيها وقراءها خدمة من سلسلة الخدمات التي تقدمها على مدار اليوم ومن أبرزها هي حصول طلبة ثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم على نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث حصلت بوابة الفجر على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس "بالدرجات لكل المواد"

وخلال مؤتمر وزير التربية والتعليم الخاص بـ نتيجة الثانوية العامة 2023، يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل التالية:

ماذا حدث في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟

عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة 2023

عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2023

عدد الطلاب الذين لهم دور ثاني في نتيجة الثانوية العامة 2023

عدد الطلاب الراسبين الملزمين بإعادة السنة

النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح في كل شعبة

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023

موعد فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

توجيه الشكر لكل الجهات المشاركة في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023

مقارنة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاعوام الماضية

عدد الطلاب الغشاشين المضبوطين والعقوبات التي تم توقيعها عليهم

لينك موقع وزارة التربية والتعليم 2023

للحصول على نتيجة الثانوية العامة، 2023 في اسرع وقت ممكن يتم عبر 3 روابط، يتمكن الطالب والطالبة لمعرفة جميع درجات بالنسبة المئوية بالخطوات التالية:

الخطوة 1: الدخول على أحد الروابط الخاصة بوزارة التربية والتعليم

- موقع وزارة التربية والتعليم،

- رابط مركز المعلومات التابع للوزارة

- الصفحة الرسمية على الفيس بوك لوزارة التربية والتعليم.

الخطوة 2: تحديد نوع الشغبة وتدوين رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

الخطوة الأخيرة: الضغط على كلمة «نتيجة الصف الثالث الثانوي» لتظهر بالنسبة المئوية.