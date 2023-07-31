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«ظهرت الآن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الفجر

«ظهرت الآن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الفجر

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023.. يترقب الكثير من الطلبة وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2023، وخاصة عقب إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الطلاب أوائل الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الطلبة الأوائل من الثانوية العامة 2033، وذلك بعد اعتماد النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023.. وتعرض بوابة الفجر الإلكترونية نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط النتيجة، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره ومتابعيه من طلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.
نتيجة الثانوية العامة 2023

مؤشرات مواد الثانوية العامة 2023

-نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت نحو 88.9%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ سجلت نحو 90.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا سجلت نحو 91.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت نحو 91%.

- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت الـ90٪

- نسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت الـ 91%.

- نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا وصلت إلى 91.1%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضة التطبيقية سجلت نحو 88.5%.

-نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع وصلت إلى 93.9%

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت نحو 91.9%.

-نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة سجلت نحو 89.7%

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