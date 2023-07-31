رابط رسمي جديد.. نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات برقم الجلوس

بعد تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023، أصبح الامر مزعج لعدد كبير من الطلاب والطالبات، حيث هناك طلاب حصلوا على نتائجهم بسهولة، والبحث والتدقيق في كشوفات جميع الطلاب في جميع المحافظات، وهناك طلاب مازالوا ينتظرون موعد ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم الأمر الذي جعل الطلاب في حيرة من أمرهم، باحثين عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات برقط الجلوس، من خلال رابط رسمي جديد.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات برقط الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الإسكندرية.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة القليوبية.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة المنوفية.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة المنوفية.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة أسوان.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة بني سويف.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة المنيا.. الأن برقم الجلوس من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الاسماعيلية.. الأن برقم الجلوس من هنا

رابط رسمي جديد.. نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن الأن مباشرة وعبر اللينك الرسمي والرابط الجديد المتوفر والمتاح تقدم الفجر لينك بسيط يسهل للطلاب عملية الوصول لتفاصيل حول نتيجة الثانوية العامة 2023، للاستعلام من خلال لينك سريع وفعال.

ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، من جانب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الموعد الرسمي، حيث سيتم اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال الساعات القليلة المقبلة.

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

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وكان الدكتور رضا حجازي، اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، مساء الأحد بنسبة نجاح 78.8 %.

كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.