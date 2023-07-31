بث مباشر مباراة الزمالك ضد الشباب تويتر: الآن مشاهدة مباراة الزمالك والشباب بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الشباب تويتر، تشهد البطولة العربية 2023 لكرة القدم حدثًا هامًا اليوم، حيث يتوجه نادي الزمالك المصري لمواجهة نادي الشباب السعودي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، وتجددت آمال جماهير الزمالك في الفوز بالبطولة بعد الانتصار الكبير في الجولة الأولى على الاتحاد المنستيري، ويتطلع الفريق لتحقيق الفوز اليوم والتأهل رسميًا لربع نهائي البطولة، الآن مشاهدة مباراة الزمالك والشباب بث مباشر اليوم يلا شوت.

تعد البطولة العربية من أهم البطولات الكروية في المنطقة، حيث تجمع بين أفضل الأندية العربية، وتشهد منافسات قوية وندية بين الفرق المشاركة. وتحظى البطولة بشعبية كبيرة بين جماهير العرب، حيث تتابع المباريات عبر القنوات الفضائية المختلفة.

يتصدر الزمالك مجموعته في البطولة بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى، ويتطلع الفريق لتحقيق فوز جديد اليوم للتأهل رسميًا لربع نهائي البطولة. وتعد مباراة اليوم مهمة للفريق المصري، حيث يتواجه مع منافس قوي يملك جماهيرية كبيرة ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

بدأت المباراة بشكل مثير، حيث كان الشباب السعودي أكثر تركيزًا ونجح في إحكام السيطرة على الكرة في البداية، فيما كان الزمالك يحاول الوصول إلى منطقة الجزاء السعودية وتهديد مرماها. ولكن لم ينجح الفريق المصري في تسجيل الأهداف في الشوط الأول، وتمكن الشباب السعودي من إحراز هدف في الدقيقة الثانية والأربعين عن طريق لاعبه الأرجنتيني إڤر بانيجا، الذي يعد العقل المفكر للفريق.

بدأ الشوط الثاني بشكل مختلف، حيث نجح الزمالك في تحسين أدائه والضغط على الفريق السعودي، ونجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والخمسين عن طريق لاعبه محمود عبد المنعم كهربا. لكن الشباب السعودي لم يستسلم وتمكن من إحراز هدف ثاني في الدقيقة الثامنة والستين عن طريق لاعبه عبد الرحمن الغامدي.

ولم يتمكن الزمالك من إحراز المزيد في المباراة، وانتهت المباراة بفوز الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد. وبهذا الفوز تمكن الشباب السعودي من تحقيق أول انتصار له في البطولة، بينما تعادل النصر والشباب في المباراة الأولى.

وعلى الرغم من الخسارة، إلا أن الزمالك لا يزال يتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن الشباب السعودي، ويحتاج إلى الفوز في المباراة القادمة للتأهل رسميًا لربع نهائي البطولة.

وتأتي مباراة اليوم بعد انقضاء أسبوع على انطلاق البطولة العربية 2023، وشهدت المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين، ونجح الشباب السعودي في تحقيق الفوز بعدما سيطر على اللعب في الشوط الأول وتمكن من تسجيل هدفين مقابل هدف واحد للزمالك.

ومن المؤكد أن هذه المباراة ستثير اهتمام جماهير الكرة العربية، وستعزز شعبية البطولة العربية لكرة القدم، وستجعل المنافسات أكثر إثارة وندية في الجولات المقبلة من البطولة.

وتعكس هذه المباراة أهمية الرياضة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدول العربية، وتساهم في تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعوب العربية، وتؤكد أن الرياضة هي اللغة العالمية التي تجمع بين الأمم والشعوب في جو من المحبة والتسامح والتعاون.

موعد مباراة الزمالك والشباب اليوم في البطولة العربية 2023

وعن موعد مباراة الزمالك والشباب اليوم في البطولة العربية 2023، يستضيف ملعب استاد الملك فهد بالطائف مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية 2023.

وستنطلق مباراة الزمالك والشباب اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، لبنان، الكويت، سوريا، العراق، اليمن، الأردن، البحرين، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والشباب اليوم في البطولة العربية

للتنويه، ينتظر العديد من جماهير كرة القدم في العالم العربي بفارغ الصبر مشاهدة مباريات البطولة العربية 2023، وخاصة مباراة الزمالك والشباب اليوم، وتتساءل الكثير منهم عن القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة.

ويجدر الإشارة إلى أن القنوات الرياضية السعودية SSC تنقل مباريات البطولة العربية بشكل حصري للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن فقط على قنواتها المشفرة، وباستخدام الإشتراك المدفوع.

ومن القنوات المشفرة التي تنقل المباراة يمكن ذكر قنوات beIN Sports الرياضية، والتي تتوفر على عدة ترددات، وتغطي عدة دول في المنطقة العربية، وتضم حزمة من القنوات الرياضية المتخصصة في نقل المباريات العالمية والمحلية. ويمكن الحصول على ترددات هذه القنوات من خلال موقعها الرسمي.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد نت الذي يتيح البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت، والذي يتطلب الإشتراك المدفوع، ويتوفر على عدة أجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المكتبية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والشباب | اضغط هنـــا

وبهذا ينتهي تقريرنا عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والشباب اليوم في البطولة العربية 2023، ونتمنى لجماهير الزمالك حظًا موفقًا في المباراة وتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي من البطولة.

تردد الرياضية السعودية SSC تردد أون تايم سبورت القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والشباب | اضغط هنـــا

تشكيل الزمالك أمام الشباب

نستعرض معكم تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الشباب السعودي اليوم في البطولة العربية 2023.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - سيد عبد الله نيمار - زيزو وشيكابالا.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

Al Shabab vs Zamalek

تشكيل الشباب أمام الزمالك

إليكم تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة الزمالك اليوم في البطولة العربية.