نصار عبدالله يكتب: شرطة إيذاء النساء تعود من جديد

هذا الأسبوع صدر قرار إيرانى بعودة الشرطة المكلفة بمراقبة النساء لممارسة دورياتها فى الشوارع الإيرانية من جديد بعد أن كانت قد توقفت بعد مقتل الشابة مهسا أمينى على يديها فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وما أعقب ذلك الحادث البشع من اضطرابات ومظاهرات عمت كل أرجاء إيران ما اضطر السلطات الإيرانية إذ ذاك لتجميد نشاطها، حيث استمر التجميد ساريا حتى هذا الأسبوع حين صدر القرار سالف الذكر بعودة تلك الشرطة لممارسة مهامها السابقة من جديد.

ومن الجدير بالذكر أن شرطة التطفل على النساء ومراقبتهن فى كل مكان للتأكد من ارتدائهن للزى الإسلامى تعرف فى إيران بـ: "شرطة الأخلاق"، رغم أن ما تقوم به أبعد ما يكون عن الأخلاق التى هى ـ كما يفهمها كاتب هذه السطور على الأقل ـ نمط شامل من السلوك الحميد والمستقيم ينبغى أن يمارسه المجتمع بكل مكوناته، ولا ينبغى أن ينحصر فى النساء وحدهن..ناهيك عن أن تقتصر الأخلاق على عضو بذاته من أعضائهن سواء كان هذا العضو هو الوجه أو الصدر أو أى عضو آخر.

فتلك كلها مفاهيم شديدة الضيق للأخلاق بل إنها فى حقيقة الأمر مناقضة لجوهر الأخلاق ذاتها !! والواقع أن تلك الشرطة قد أنشئت فى إيران عام 2005 فى إطار المزايدات بين المتشددين والمعتدلين فى المجتمع الإيرانى شأنها فى ذلك شأن المزايدات بين المتشددين والمعتدلين فى أى مجتمع إسلامى شيعيا كان أم سنيا، حيث يحاول كل فريق أن يبرهن على أنه هو الأكثر فهما للشريعة وتمسكا بها وحرصا على تطبيقها، ومنذ ذلك التاريخ أى عام 2005 و(شرطة الأخلاق) تجوب الشوارع فى طهران وفى غير طهران من المدن والقرى الإيرانية حيث تلقى القبض على أي امرأة ترى أن ملابسها لا تصل إلى الكعبين!، أو إنه ا ضيقة بعض الشىء بحيث تكشف عن بعض تقاصيل جسدها!، أو أن حجابها ليس مثبتا بالطريقة الشرعية المعتمدة!، غافلة عن أن ما تقوم به من تتبع وملاحقة للنساء ينطوى على إهدار صارخ لأبسط متطلبات الكرامة الإنسانية التى هى أول ما تدعونا الأخلاق إلى مراعاته.

وصلت تلك الممارسات إلى قمتها فى واقعة مهسا أمينى الشابة المحجبة التى كانت فى زيارة إلى بعض أقاربها حينما ألقى القبض عليها (بحجة أن حجابها غيرشرعى )، حيث تعرضت للضرب المبرح أثناء محاولة تعليمها كيفية تثبيت الحجاب بالطريقة الشرعية الصحيجة من وجهة نظر الشرطة! وهو ما أدى فى النهاية إلى وفاتها !! وبالمناسبة فإن الشهيدة مهسا كانت فتاة جميلة سواء من حيث الإسم أو المسمى فكلمة مهسا كلمة فارسية مكونة من مقطعيين هما "ماه" ومعناه قمر و"سا "ومعناه شبيه أى أن ترجمة "مهسا" هى "شبيهة القمر"/ أما أمينى فهى كلمة عربية الأصل تعنى الجدير بالثقة ومن ثم فإن الترجمة الكاملة لمهسا أمينى هى: "شبيهة القمر الجديرة بالثقة "،ولقد لقيت شبيهة القمر مصرعهاعلى أيدى تلك الزمرة من الأفظاظ غلاظ القلوب الذين تسميهم الأجنحة المتشددة فى إيران بشرطة الأخلاق، وهى تلك الأجنحة التى كتبت لها الغلبة فيما يبدو بعد أشهر من الصراع المكتوم بينها وبين الأجنحة المستنيرة.

كان فيها نشاط تلك الشرطة اللا أخلاقية متوقفا تماما منذ سبنمبر الماضى إلى أن صدر هذا الأسبوع قرار بعودتها لممارسة المزيد من الإنتهاكات لكرامة المرأةالإيرانية، ولا ندرى إن كان الأمر سيحتاج إلى ضحية جديدة لكى تندلع المظاهرات من جديد فتقوم السلطات الإيرانية بإيقافها مرة أخرى، أم أن تلك الشرطة قد وعت الدرس جيدا، ولعلها تلقت دورات تدريبية فى كيفية إهدار الكرامة دون أن يصل الأمر إلى حد القتل، عموما فإن السنوات القادمة سوف تنتج بالضرورة عددا من التفاعلات بين الأجنحة المعتدلة ومنظمات المجتمع المدنى الإيرانى من ناحية وبين الأجنحة المتشددة فى ذلك النظام من ناحية أخرى.

وتنعكس نواتج تلك التفاعلات على المجتمع الإيرانى بأكمله بكل هيئاته ومؤسساته بما فيها (شرطة الأخلاق) بطبيعة الحال، خاصة إذا أخذنافى الإعتبار أن الدولة المعاصرة أيا ما كان تراثها، وأيا ما كانت ثقافتها ليست جزيرة منفصلة تماما عما يحيط بها، فهى فى النهاية جزء من عالم أشمل يحاول جاهدا أن يقيم عددا من المشتركات الإنسانية التى يسلم بها البشر ويسعون إلى إرسائها فى كل مكان رغم اختلاف الديانات والمذاهب والثقافات، وأول هذه المشتركات وعلى رأسها جميعا مفهوم الكرامة الإنسانية التى لا شك أن كرامة المرأة جزء لا يتجزأ منها

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