نصار عبدالله يكتب: غشوا بسلام فى دار السلام!

من أشهر المراكز التى اشتهرت بالغش فى امتحانات الثانوية العامة، مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتحديدا مدرسة عبدالحميد رضوان الثانوية التى تحمل اسمها تخليدا لمحمد عبدالحميد رضوان وزير الثقافة الأسبق!، ولمن لا يعلم فإن عبدالحميد رضوان قد ولد فى بداية عام 1941 وتخرج من كلية الحقوق فى يونيو عام 1966 أى أنه قد قضى أكثر من خمسة وعشرين عاما فى مراحل التعليم المختلفة، وهو مايعنى أنه قد رسب أربعة أعوام على الأقل!!، ولأن أبناء العائلات الكببيرة فى دار السلام لا يرسبون قط فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى.

هذه الأعوام الأربعة التى رسبها عبدالحميد رضوان قد رسبها فى الواقع فى كلية الحقوق حيث التحق بها فى عام 1958وتخرج منها فى عام 1966 أى أنه ظل فى الكلية طالبا بمعدل عامين لكل عام من أعوام الدراسة!!، وعندما تخرج فى نهاية المطاف عمل محاميا تحت التمرين فى مكتب الأستاذ جاد العبد جاد المحامى بباب الشعرية ( وهو بالمناسبة نفس المحامى الذى تولى مهمة استنقاذ الأراض المملوكة لآل رضوان من براثن الإصلاح الزراعى الذى كان قد استولى عليها بحجة تجاوز ملكية آل رضوان للحد الأقصى المسموح به قانونا )..نعود الآن إلى السؤال الأهم وهو: لماذا لا يرسب أبناء العائلات الكبيرة فى دار السلام فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى، فإذا ما قدر لهم أن يلتحقوا بالجامعة فشل أغلبهم فشلا ذريعا!!، وعبدالحميد رضوان نفسه (الذى تحمل أشهر مدارسها اسمه) مثال صارخ على ذلك، والجواب على ذلك ببساطة هو أن الغش ميسر فى تلك المدارس لأبناء العائلات الكبيرة مثل آل عقيل وآل رضوان ومن هم فى مثل مستواهم ونفوذهم.

أما فى الجامعة فإن الأمر مختلف حيث يعتمد النجاح على قدرات الطالب نفسه وليس على قدرات عائلته !!..سوف يسأل سائل ما هى مناسبة كتابة هذه السطور فى هذا التوقيت بالذات؟، والجواب هو إعلان نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة أسيوط هذا العام حيث بلغت نسبة الرسوب 60%، فإذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن معظم الراسبين ليسوا من أبناء محافظة أسيوط، ولكنهم من خارج المحافظة ( بعضهم من الأشقاء السودانيين بينما يشكل أبناء محافظة سوهاج وتحديدا أبناء مركز دار السلام نسبة معتبرة منهم)، وإذا ما وضعنا فى اعتبارنا أيضا أن هذه الدفعة من أبناء كلية الطب هى نفس دفعة الثانوية العامة عام 2022 وهوالعام الذى شهد أعلى نسبة من مستويات الغش وأكثرها تبجحا وفجورا فى امتحانات الثانوية العامة فى ذلك المركز ذى الشهرة العريقة، حيث حصل أبناء العائلات الكبيرة على مجموع يفوق 90% وهو ما أهلهم للإلتحاق بكلية الطب.

الغريب أنهم صدقوا أنفسهم وتصوروا أن قدراتهم على الإستيعاب والفهم والتحصيل تؤهلهم فعلا لدراسة الطب أوى لأى دراسة أخرى تستلزم أن يكون الطالب فيها حاصلا على أكثر من 90% إلى أن فوجئوا بالنتيجة الصادمة ألا وهى رسوب عدد كبير منهم!!، وهى نتيجة لا نملك إلا نحيى عليها لجان الامتحان والتصحيح فى كلية الطب جامعة أسيوط لأنهم قد أدوا واجبهم بما يمليه عليه ضميرهم المهنى، وحالوا بين ذوى القدرات المحدودة وبين أن يصبحوا يوما أطباء قد يسهمون فى قتل المرضى بدلا من علاجهم، وللأمانة ينبغى القول بأن الراسبين ليسوا جميعهم بالضرورة من ذوى القدرات المحدودة، فهناك من بينهم كالسودانيين مثلا من لم تسمح لهم ظروفهم الحياتية بالتفرغ التام للدراسة، وهناك من بينهم من قد يكونون فى الأصل من ذوى القدرات العالية، لكنهم لسبب أو لآخر لم تتح لهم الفرصة لكى يبذلوا ما هو مطلوب من الجهد اللازم للنجاح.

على أية حال فإن جميع الراسبين ما زالت أمامهم فرصة أخرى لكى يؤدوا امتحانات الدور الثانى كما أكد ذلك الدكتور علاء عطية عميد كلية طب أسيوط، وحينئذ سيتبين أيهم هو الراسب عن جدارة وأيهم هو الذى رسب نتيجة لظروف طارئة، ويبقى أن نقول إن الغش فى الإمتحانات فى دار السلام وفى غير دار السلام هو نتيجة لتراث طويل من الإهمال والتراخى فى اتخاذ الإجراءات، وفى سن التشريعات الكفيلة بردع كل من يثبت أنه قد يسر أو ساهم فى قيام طالب ما بالغش، مع تغليظ العقوبة المقررة لمثل هذه الواقعة والإرتفاع بها إلى مستوى العقوبة المقررة للجناية!، لأن مثل هذه الواقعة ماهى فى حقيقة الأمر إلا جناية فى حق الوطن بأكمله..أليس من قبيل الجناية ان يقوم ( طبيب) بعلاج مريض فيموت، أو أن يقوم ( مهندس) ببناء مبنى فينهار على رؤوس ساكنيه ؟

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