مشاهدة مباراة الزمالك اليوم |يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك والشباب يلا شوت اليوم Yalla Shoot

يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك والشباب يلا شوت اليوم Yalla Shoot

يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك والشباب يلا شوت اليوم Yalla Shoot، تثير مباراة الزمالك اليوم ضد الشباب السعودي اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم في مصر والسعودية والعالم العربي بشكل عام، حيث تأتي المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأندية العربية أبطال الدوري، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك والشباب يلا شوت اليوم Yalla Shoot

يترقب مشجعو الزمالك والشباب بفارغ الصبر هذه المواجهة الحاسمة التي ستشهد تنافسا شديدا بين الفريقين في سعيهما لتحقيق الفوز وتأمين النقاط الثلاث، وبالتالي التأهل للدور التالي من البطولة.

ومن المتوقع أن يشهد الملعب حضورا جماهيريا كبيرا من عشاق الكرة المصرية والسعودية، وسيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة عرض كروي مثير ومشوق، يستحق المتابعة والإعجاب.

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز كبير في مباراته الأولى بدور المجموعات في بطولة كأس الأندية العربية أبطال الدوري، حيث تغلب بأربعة أهداف نظيفة على فريق الاتحاد المنستيري.

وفي المقابل، تعادل فريق الشباب السعودي، بطل السعودية، في مباراته الأولى بالمجموعة مع شقيقه النصر السعودي دون أهداف، وذلك في مواجهة كانت متوازنة ومثيرة.

يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك والشباب يلا شوت اليوم Yalla Shoot

وبهذه النتائج، يتصدر الزمالك المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل الشباب المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في المباراة القادمة وتأمين مكانهما في الدور التالي من البطولة.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي اليوم في كأس الملك سلمان

وسيكون موعد مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في كأس الأندية العربية التي تستضيفها السعودية عند الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية أي عند السادسة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم والشباب السعودي

كما اعتاد جمهور البطولة العربية، فإنه من المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد الشاب السعودي هي القناة الرياضية السعودية إس إس سي، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأندية العربية أبطال الدوري التي تستضيفها السعودية ومنها مباريات الزمالك

معلق مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي

أعلنت إدارة القناة الرياضية السعودية أن بلال أحمد علام سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الزمالك ضد الشباب بطل السعودية عبر قناة إس إس سي، كما سيقوم عيسى الحربين بالتعليق على أحداث مباراة الزمالك والشباب السعودي عبر القناة الصوتية الثانية.

وسيلتقي الزمالك والشباب السعودي عند الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة- مصر، والسادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والشباب | اضغط هنـــا

ملعب مباراة الزمالك ضد الشباب بطل السعودية اليوم

سييستضيف مدينة الملك فهد الرياضية مباراة الزمالك ضد الشباب بطل السعودية اليوم عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.