"رابط سريع ورسمي" نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس (اعرف نتيجتك دلوقتي)

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، عقد في صباح اليوم الاثنين، مؤتمر صحفيا، في ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، من أجل الإعلان عن مؤشرات وإحصائيات نتائج الثانوية العامة 2023، وتكريم الطلاب الأوائل.

وكشف الوزير خلال هذا المؤتمر عن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي سجلت 78.81%، وهذه النسبة أعلى من الأعوام الماضية، وأعلن خلال هذا المؤتمر عن موعد بدء تظلمات الثانوية العامة لهذا العام وخطوات التقديم عليه إلكترونيا.

"رابط سريع ورسمي" نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس (اعرف نتيجتك الآن)



وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي للوزارة فور إنتهاء المؤتمر الصحفي، وذلك من خلال رقم الجلوس فقط الخاص بالطلاب والطالبات في الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023



الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، عن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في بعض مواد امتحانات الثانوية العامة 2023، وجاءت هذه الأرقام على النحو التالي:

-اللغة العربية : 4049.



- اللغة الأجنبية الأولى: 6131.



-اللغة الأجنبية الثانية: 159703.



-الكيمياء: 38715.



- الأحياء: 17313.



-الجيولوجيا: 16851.



-الفيزياء: 13985.



-الرياضيات التطبيقية: 4683.



-الجغرافيا: 18956.



علم النفس: 14352.



-التاريخ: 1801.



-الفلسفة: 26258.



- الرياضيات البحتة: 1548.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكنكم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل أي حد من خلال تسجيل بياناتك من هنــــا.

الثانوية العامة 2023 بالدرجات

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9% هذا العام.

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح في مادة التاريخ 90.2% هذا العام.

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح في مادة الجغرافيا 91.6% هذا العام.

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح في مادة الفيزياء 91% هذا العام.

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90% هذا العام.

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح في مادة اللغة الثانية 91% هذا العام.

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1% هذا العام.

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية 88.5% هذا العام.

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع 93.9% هذا العام.

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح في مادة الفلسفة والمنطق 91.9% هذا العام.

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة 89.7% هذا العام.

-رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح في مادة الأحياء 90.6% هذا العام.