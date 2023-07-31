بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الزمالك والشباب في البطولة العربية.. يلا شوت

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والشباب في البطولة العربية.. يلا شوت ، استهل فريق الشباب بطل السعودية مباريات فى البطولة العربية بالتعادل مع النصر بطل السعودية بدون أهداف لتتعقد حسابات المجموعة.

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الزمالك والشباب في البطولة العربية.. يلا شوت، تشهد البطولة العربية للأندية الأبطال مباراة نارية تجمع بين فريق الزمالك المصري ونظيره الشباب السعودي، مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، لتعزيز موقعهما في الترتيب العام للمجموعة والاقتراب من التأهل إلى دور الثمانية.

ويعتبر فريق الزمالك المصري المرشح الأبرز للفوز في المواجهة، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا في مباراته الأولى بالبطولة على فريق الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف مقابل صفر. ويتطلع الفريق المصري إلى مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في هذه المباراة، لتحسين موقعه في الترتيب والاقتراب من التأهل إلى دور الثمانية.

مشاهدة مباراة الزمالك والشباب في البطولة العربية بث مباشر

ومن الجانب الآخر، يسعى فريق الشباب السعودي لتحقيق الفوز في هذه المباراة، بعد تعادله في مباراته الأولى مع فريق النصر السعودي. ويتمتع الفريق السعودي بلاعبين مميزين يمتلكون الخبرة والمهارة الكافية لتحقيق الانتصار، ويعد من الفرق القوية في البطولة.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة بين الزمالك والشباب شديدة الصعوبة والتحدي، وستشهد منافسة شرسة بين الفريقين المتنافسين على اللقب. ويترقب عشاق كرة القدم العربية هذه المواجهة بفارغ الصبر، ويأملون في أن تكون مباراة شيقة وممتعة تمتعهم بروعة اللعب وجمال الكرة.

وبالنظر إلى أداء الفريقين في مبارياتهما السابقة، يبدو أن فريق الزمالك لديه بعض الأفضليات، إلا أن الشباب السعودي قادر على العودة بالنتيجة الإيجابية، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة، حيث سيحاول كل فريق تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية.

بث مباشر الزمالك والشباب الآن

ستحتضن مدينة الملك فهد الرياضية مباراة كروية مثيرة بين فريق الزمالك وفريق الشباب السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الملك سليمان للأندية. ستقام المباراة مساء اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو، فيما ستنقل المباراة عبر قناة SSC sport 1 HD بصوت المعلق عيسى الحربين، بالإضافة إلى القناة الصوتية الثانية بصوت المعلق بلال علام. كما يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر قناة SSC sport 5 HD بصوت المعلق عبدالعزيز الزيد. تعد هذه المباراة فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتعزيز موقعهما في الترتيب العام والاقتراب من التأهل إلى المراحل النهائية للبطولة.

توقيت مباراة الزمالك والشباب

بينما تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا، بينما في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والشباب | اضغط هنـــا

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة للمباراة

القمر: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك امام الشباب