بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والشباب في كأس الملك سلمان «يلا شوت»

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والشباب في كأس الملك سلمان «يلا شوت» ، بث مباشر مباراة الشباب والزمالك اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، لبطولة كأس الأندية العربية.

بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والشباب في كأس الملك سلمان «يلا شوت»، يتأهب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بإشراف المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة فريق الشباب السعودي يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية، يسعى الفريقان لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، بعد أن تعادلا في مبارياتهما الأولى في البطولة. ويسعى الزمالك لتحقيق النقاط الثلاث في هذه المواجهة، وتحسين موقعه في الترتيب العام، فيما يسعى الشباب للفوز على أرضه وتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم في البطولة.

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

ويواجه الزمالك نظيره الشباب السعودي يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد مدينة الملك فهد بالطائف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

ستنقل قنوات SSC السعودية مباراة الزمالك والشباب السعودي، وهي الناقل الحصري للبطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية". وقد حقق فريق الكرة في نادي الزمالك فوزا كبيرا على فريق الاتحاد المنستيري التونسي، بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف السعودية، ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية". ويسعى الفريق للاستمرار في تحقيق الانتصارات وتحسين موقعه في الترتيب العام للمجموعة، وذلك من خلال تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام الشباب السعودي.

أهداف مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

تمكن اللاعب سيف الجزيري من افتتاح أهداف الفريق الأبيض في الدقيقة 26 من المباراة، بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك، قبل أن يزيد زيزو تقدم الزمالك بهدف ثانٍ في الدقيقة 43 من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، دخل سيد عبد الله نيمار بديلًا للسنغالي إبراهيما نداي، وتمكن اللاعب البديل من تسجيل هدفين للزمالك في الدقيقتين 56 و63، لتنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض برباعية نظيفة في اللقاء الافتتاحي للفريق في البطولة العربية للأندية.

وعقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، جلسة مع اللاعبين حثهم فيها على غلق صفحة مباراة الاتحاد المنستيري بشكل تام ونهائي، والتركيز فقط على المواجهة المقبلة في البطولة العربية أمام الشباب السعودي. كما طالب المدرب من اللاعبين بالبذل الجهد الكامل والاستمرار على نفس النهج خلال مباراة الشباب المقبلة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة الانتصارات في البطولة.

تصريحات أوسوريو عقب مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري

في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري، أشار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إلى أن فريق الاتحاد المنستيري يضم لاعبين جيدين، ولكن الفريق لا يزال في مرحلة البناء.

وأوضح أوسوريو أن الزمالك تحكم جيدًا في مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، وأن الفرصة الوحيدة للمنافس كانت كرة العارضة، وأن النتيجة بتسجيل هدفين في الشوط الأول كانت نتيجة عادلة، مشيرًا إلى أن على الفريق ترجمة الفرص بشكل أفضل.

وأضاف المدرب أن الفريق كان أفضل في الشوط الثاني خلال الأول 25 دقيقة، ولكن المنافس كان أفضل في آخر 5 دقائق، مشيرًا إلى أنهم استعدوا بشكل جيد للمباراة، وأن مساعديه بذلوا مجهودًا كبيرًا في تحليل وكشف الخصم بصورة جيدة.

وأكد أوسوريو أنه كان يعلم بأن هناك عناصر جيدة في فريق الاتحاد المنستيري، وأنه لم يتوقع أن تكون النتيجة كبيرة قبل المباراة، موضحًا أنه تم إيجاد حلول بإدخال عناصر جديدة لزيادة حماس اللاعبين في الشوط الثاني. وأشار المدرب إلى أن هناك عملية نفسية لدى اللاعبين بعد التقدم، وأنه كان لا بد من إيجاد حلول لتجنب حالة الهدوء التي حدثت في الشوط الثاني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والشباب | اضغط هنـــا

ننافس بكل قوة في المباريات المقبلة

أشار المدير الفني لفريق الزمالك، خوان كارلوس أوسوريو، إلى وجود نوعين من التغييرات، وهي تغيير مركز بمركز أو تغيير في مراكز اللاعبين، وأنه اعتمد على تغيير مركز بمركز في المباراة السابقة من أجل الحفاظ على نسق المباراة.

وأوضح المدرب أن اللاعب حمزة المثلوثي يتميز بالسرعة والقدرة على التعامل مع الكرات العالية، ولذلك قرر الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن في المباراة السابقة، بجوار حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح.

وأضاف أوسوريو أنه يفضل دائمًا جعل أحمد سيد "زيزو" يلعب في وسط ملعب المنافس لأنه يجيد إنهاء الهجمات، وأنه لاعب ذكي وموهوب ويستطيع حفظ طرق اللعب.

وأكد المدرب أنه لا يحب الحديث عن التوقعات أو إلى أي مدى يمكن أن يصل الفريق، وأن مجموعة الفريق قوية وسينافس بكل قوة في المباريات المقبلة، وأن الفرق التي سيواجهونها لن تكون منافسة سهلة.

فرق المجموعة الثالثة ببطولة الأندية العربية

تضم المجموعة الثالثة في بطولة الأندية العربية إلى جانب فريق الزمالك كل من النصر والشباب السعوديان إلى جانب اتحاد المنستيري التونسي.