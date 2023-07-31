أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ أكثر من عام، وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى أيلول المقبل، مع شح الإمدادات العالمية.


وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.9 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا ليسجل 80.41 دولار للبرميل.


واستقر الخامان يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ نيسان الماضي، ليواصلا تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية، وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأميركية.

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