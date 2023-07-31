أسعار الذهب تتراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأميركية وتباين البيانات الاقتصادية، ما يزيد الغموض بشأن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أغسطس المقبل.



وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأخبار الاقتصادية، تراجع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1955.17 دولار للأوقية، في حين ارتفع السعر خلال الشهر الحالي ككل بنسبة 2 بالمئة تقريبًا.



وارتفع سعر العائد على سندات الخزانة الأميركية العشرية في التعاملات الآسيوية اليوم بنسبة 1بالمئة، بعد أن أظهرت بيانات التضخم والأجور مؤشرات على التباطؤ الأسبوع الماضي، رغم التسارع غير المتوقع لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الحالي.