أسعار الذهب تتراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين

الاقتصاد
بوابة الفجر

 تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأميركية وتباين البيانات الاقتصادية، ما يزيد الغموض بشأن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أغسطس المقبل.


وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأخبار الاقتصادية، تراجع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1955.17 دولار للأوقية، في حين ارتفع السعر خلال الشهر الحالي ككل بنسبة 2 بالمئة تقريبًا.


وارتفع سعر العائد على سندات الخزانة الأميركية العشرية في التعاملات الآسيوية اليوم بنسبة 1بالمئة، بعد أن أظهرت بيانات التضخم والأجور مؤشرات على التباطؤ الأسبوع الماضي، رغم التسارع غير المتوقع لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط عبر بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت تويتر| كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك والشباب بث مباشر اليوم يلا شوت حصري [ البطولة العربية ]

حصرياً الآن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط.. موقع رسمي نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الشباب تويتر: الشوط الثاني كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك والشباب بث مباشر اليوم يلا شوت [ البطولة العربية ] يوتيوب

ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر حصرياً .. رسميا من وزير التعليم

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 رقم الجلوس (بدرجات المواد) عبر بوابة الفجر

كورة لايف الآن الشوط الثاني مشاهدة مباراة الزمالك والشباب بث مباشر اليوم 31-07-2023 في البطولة العربية | يوتيوب يلا شوت بـدون تقطيع

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والشباب الشوط الثاني في البطولة العربية.. يلا شوت

ads