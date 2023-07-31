أبطال سيتي كلوب يتوجون ب 64 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية للكاراتيه



واصل أبطال أندية سيتي كلوب هوايتهم في تحقيق الانجازات والنتائج المميزة في مختلف البطولات، وهذه المرة في بطولة الجمهورية للكاراتيه التي استضافتها الصالة المغطاة بسيتي كلوب طنطا وحضرها بطل العالم السابق د. مهند مجدي المدير الفني للكاراتيه بسيتي كلوب، وتوج براعم وناشئو سيتي كلوب ب 64 ميدالية متنوعة في كاتا وكوميتيه فردي بنين وبنات من بينها 12 ذهبية أحرزها كل من: حبيبة عمرو ومحمود أحمد محمود ( سيتي كلوب بنها ) عبد الوهاب صبري، جاستين السبع، كريم فتحي ميداليتين، مصطفى فتحي ولارا محمد أحمد، هاجر خالد أنوروملك خالد أنور ميداليتين وجوريريه أنس محمد ( سيتي كلوب العبور )، فيما أحرز براعم سيتي كلوب 16 ميدالية فضية و36 برونزية.

شهدت البطولة مشاركة 4 أفرع لأندية سيتي كلوب هي بنها والعبور وشبين الكوم وطنطا.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مهند مجدي المدير الفني للكاراتيه بسيتي كلوب عن سعادته بهذه الانطلاقة للعبة، مما يعطي الأمل في تحقيق الأهداف في وقت أقل من المتوقع ويؤكد على نجاح سيتي كلوب في تكوين قاعدة من اللاعبين تستطيع مستقبلا المنافسة في فرق الكبار وتغذية المنتخبات الوطنية بعناصر تبشر بتحقيق نتائج اقليمية ودولية كبيرة.

واعتمدت مجموعة سيتي كلوب استراتيجية طموحة في النشاط الرياضي بالتعاون مع أبطال مصر السابقين على مستوى العالم وافريقيا من أجل تكوين قاعدة للبطل الأولمبي للمساهمة ايجابيا في الحركة الرياضية التي توليها الدولة اهتماما بالغا.

وبدأت مجموعة أندية سيتي كلوب جني ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لأكتشاف ورعاية المواهب في المحافظات بعيدا عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.



فعلي سبيل المثال، حقق ثلاثة من لاعبي أندية سيتي كلوب بفرع العبور وشبين الكوم، ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية للجودو، حيث فاز كل من ”عمر أحمد“ بالميدالية الذهبية، ”أحمد ماهر“ بالميدالية الفضية و“زياد أبو شادي“ بالميدالية البرونزية، واستطاع اللاعبون الوصول لمستوى قوي يؤهلهم للتنافس والحصول على الميداليات تحت إشراف الكابتن باسل الغرباوي المدرب الأوليمبي والكابتن هشام مصباح البطل الأوليمبي.



كما حصد الثنائى فريدة إسلام وعمر محمد، لاعبا نادي سيتى كلوب، لقب بطولة الجمهورية للتنس الأرضي تحت سن 9 سنوات، والتي أقيمت منافساتها فى مدينة بنها.



وتسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.