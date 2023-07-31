بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة النصر والإتحاد المنستيري في البطولة العربية.. يلا شوت

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة النصر والإتحاد المنستيري في البطولة العربية.. يلا شوت، تجري مساء اليوم مواجهة هامة في إطار بطولة الأندية العربية، حيث يتواجه فريق الاتحاد المنستيري التونسي مع نادي النصر السعودي. يسعى الفريقان لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، التي ستقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية، بالمملكة العربية السعودية.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الثانية من البطولة، ويعد فوز أيًا من الفريقين من الأمور الحاسمة لتحسين موقعه في جدول الترتيب، والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة. يتطلع الفريقان إلى تقديم أداء قوي والفوز بالمباراة، وذلك بعد تعادل كل منهما في مبارياته الأولى في البطولة.

يمتلك فريق الاتحاد المنستيري خبرة كبيرة في المنافسات العربية، حيث فاز بلقب البطولة مرتين في تاريخه، أما فريق النصر السعودي فهو يمتلك جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وهو أحد أندية القمة في المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة النصر والإتحاد المنستيري في البطولة العربية

ويتميز فريق الاتحاد المنستيري بخط هجوم قوي، يقوده التونسي صابر خليفة، والذي يعتبر من أبرز اللاعبين في الفريق، كما يمتلك الفريق لاعبين مميزين في خط الوسط والدفاع. ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على استراتيجية دفاعية قوية للتصدي لهجوم النصر السعودي، الذي يمتلك في صفوفه لاعبين مميزين مثل المهاجم الأرجنتيني غونزالو مارتينيز واللاعب البرازيلي بيتروس.

ويتوقع أن تكون المباراة شديدة الندية والإثارة، خاصة وأن الفريقين يمتلكان جماهير كبيرة ومتحمسة، وستكون الجماهير على موعد مع مشاهدة مباراة قوية ومثيرة.

يشار إلى أن البطولة العربية تعد من أهم المنافسات الكروية في الوطن العربي، حيث يشارك فيها أندية كبيرة من مختلف الدول العربية، وتشهد المباريات إثارة وتنافسًا كبيرًا بين الفرق المشاركة.

وبهذا اللقاء، يأمل الفريقان في تحقيق الفوز وتحسين موقعهما في جدول الترتيب، والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة العربية. وسيكون اللقاء فرصة كبيرة لكلا الفريقين لإثبات جاهزيتهما وقوتهما، ولإسعاد جماهيرهما بتقديم عرض كروي ممتع ومثير.

يتطلع عشاق الكرة العربية إلى متابعة هذه المواجهة المثيرة، والتي ستكون حافلة بالإثارة والتشويق، وسيكون من الصعب التنبؤ بالنتيجة النهائية للمباراة. وبالتأكيد، سيكون الفائز في هذه المواجهة هو الفريق الذي يتمكن من تقديم الأداء الأفضل والأكثر تميزًا في الملعب، والذي يستطيع السيطرة على مجريات اللعب والتفوق على الفريق الآخر.

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد المنستيري

ومن المقرر ان تقام مباراة النصر والاتحاد المنستيري، اليوم الاثنين 31 يوليو الجاري 2023، بث مباشر الان، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كاس الملك سلمان للأندية لكرة القدم موسم 2023، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت موريتانيا، 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، بينما تذاع مباراة النصر والاتحاد المنستيري،عبر قناة SSC Sport 1 HD، بصوت المعلق فهد العتيبي، وقناة SSC Sport 5 HD، بصوت المعلق سليمان الشريف.

تشكيلة النصر المتوقعه امام الاتحاد المنستيري

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، عبدالاله العمري، عبدالله مادو، جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله الخبيري، خالد الغنام، مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: عبد المجيد الصليهم، كريستيانو رونالدو، اندرسون تاليسكا.