يلا شوت | مشاهدة مباراة الإتحاد المنستيري بث مباشر اليوم 31-7-2023 مواجهة العالمي ضد أبناء الرباط

مشاهدة مباراة الإتحاد المنستيري بث مباشر اليوم 31-7-2023 مواجهة العالمي ضد أبناء الرباط، تستضيف مدينة الرياض السعودية مواجهة قوية ومثيرة في إطار الجولة الثانية من بطولة الأندية العربية لكرة القدم لعام 2023، حيث يلتقي الفريق السعودي النصر مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي. وتعد هذه المواجهة من المباريات الحاسمة للفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وإضافة النقاط الثلاث إلى رصيده في جدول الترتيب.

وتقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وسيكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس.

وتبث المباراة على العديد من القنوات الرياضية المفتوحة، ومن بينها قناة السعودية الرياضية، والتي تعتبر القناة الرسمية للبطولة، كما يمكن متابعة المباراة عبر قنوات الكابل والأقمار الصناعية، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء مشاركة عدد كبير من الجماهير الرياضية في العالم العربي.

ومن المتوقع أن يختار مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا تشكيلة قوية لمواجهة الفريق التونسي، حيث يعد فريق النصر من أقوى الفرق في الدوري السعودي في الفترة الحالية، ويتمتع بلاعبين مميزين في جميع المراكز، وأبرزهم المهاجم غونزالو مارتينيز، الذي يعد من أفضل المهاجمين في الدوري السعودي حاليًا، ومن المتوقع أن يقود هجوم النصر في المباراة.

ومن جانبه، يسعى فريق الاتحاد المنستيري إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة بعد تعرضه للهزيمة في المباراة الأولى أمام الزمالك المصري. ويعتمد الفريق التونسي في خط الهجوم على اللاعب صابر خليفة، الذي يعد من أفضل المهاجمين في الدوري التونسي، ويتمتع الفريق بعدد من اللاعبين المهاريين في خط الوسط والدفاع.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وشديدة الندية، حيث يتنافس الفريقان بمهارات فنية عالية، ويسعي كل منهما إلى تحقيق الفوز وإضافةالنقاط الثلاث إلى رصيده في البطولة. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تحكيمًا عادلًا ومحايدًا، وسيكون الحكم المسؤول عن المباراة هو الحكم الدولي الكويتي فهد المرداسي، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في التحكيم في المباريات الكبيرة.

ويأمل كل من جماهير النصر والاتحاد المنستيري في تحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، حيث يتمنى عشاق كرة القدم في العالم العربي أن يتمكن أحد الفريقين من الفوز بالبطولة، ويحقق الألقاب والشرف لبلده وجماهيره.

تعتبر بطولة الأندية العربية لكرة القدم من أهم البطولات الرياضية في العالم العربي، حيث تجذب الكثير من الجماهير والمشجعين من جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه البطولة كفرصة كبيرة للفرق العربية للتنافس والتأهل إلى المراحل المتقدمة، وتحقيق الألقاب والشرف لبلدهم وجماهيرهم، والمساهمة في تطوير وتعزيز كرة القدم في العالم العربي.

موعد مباراة النصر السعودي والاتحاد المنستيري اليوم في البطولة العربية 2023

يتجه الأنظار اليوم إلى مواجهة نارية في بطولة الأندية العربية لكرة القدم، حيث يلتقي فريق النصر السعودي مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي، في الجولة الثانية من دور المجموعات. تقام المباراة في ستاد مدينة الملك فهد، وتعتبر فرصة لكل من الفريقين لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث المهمة في المنافسة على اللقب.

ويعتبر فريق النصر السعودي من الفرق القوية والمرشحة للفوز بالبطولة، حيث يتمتع بلاعبين مميزين في جميع المراكز، ويسعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتشكيلة قوية للمباراة، ومن المتوقع أن يقود هجوم النصر في المباراة المهاجم الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، الذي يعد من أفضل المهاجمين في الدوري السعودي حاليًا.

ومن جانبه، يسعى فريق الاتحاد المنستيري لتحسين أدائه وتحقيق الفوز في هذه المباراة، بعد الخسارة في مباراته الأولى، ويعتمد في خط الهجوم على اللاعب صابر خليفة، الذي يعد من أفضل المهاجمين في الدوري التونسي.

وسيكون اللقاء فرصة للفريقين لإثبات جدارتهما وقوتهما في المنافسة على اللقب، وسيشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث ستكون المباراة منقولة على العديد من القنوات الرياضية المفتوحة، ليتابعها عشاق كرة القدم في العالم العربي والعالم. ونتمنى للفريقين حظًا موفقًا ومباراة مثيرة وندية.

تبدأ صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

موعد مباراة النصر السعودي والاتحاد المنستيري اليوم في البطولة العربية 2023

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد المنستيري اليوم في البطولة العربية 2023

سيكون بإمكان عشاق كرة القدم متابعة مباراة النصر السعودي والاتحاد المنستيري اليوم في البطولة العربية للأندية 2023، عبر عدة قنوات رياضية، بما في ذلك قناة الرياضية السعودية SSC، التي تنقل المباراة بشكل رسمي للمشاهدين داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالنسبة للقنوات المفتوحة، يرجح أن تقوم قناة التلفزيون الوطني التونسي، والتي تحمل الاسم الرسمي قناة الوطنية التونسية، بنقل المباراة أيضًا، ليتابعها الجماهير التونسية والعربية. ويمكن الحصول على ترددات هذه القنوات سواء المشفرة أو المفتوحة من خلال الانترنت أو مواقع البث التلفزيوني المختلفة.

وسيتمتع الجماهير بمشاهدة مثيرة ومثيرة للإعجاب، حيث سيتنافس الفريقان القويان على تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث في هذه المواجهة الهامة. ونتمنى للجميع مشاهدة ممتعة وحظًا سعيدًا لفريقكم المفضل.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية تردد قناة الوطنية التونسية المفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 10796 معدل الاستقطاب رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة

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تشكيل النصر ضد الاتحاد المنستيري

يأتي تشكيل النصر السعودي المتوقع، لمواجهة الاتحاد المنستيري اليوم في بطولة كأس الملك سليمان للأندية 2023، مكون من التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل، عبدالإله العمري، عبد الله مادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: علي الحسين، عبد الله الخيبري، خالد الغنام، عبد العزيز العليوة، عبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم: عبد الفتاح آدم.

كريستيانو رونالدو - لاعب فريق النصر السعودي

تشكيل الاتحاد المنستيري ضد النصر

ينتظر أن يكون تشكيل الاتحاد المنستيري، لمباراة النصر اتليوم في البطولة العربية 2023، مكون من التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: وسام المدفعي، شهاب الصالحي، فابريس زيفي، هشام بكار.

خط الوسط: عبد القادر بوتيش، باباكار سار، فيصل المناعي، إدريس المحيرصي، ياسين الوالي.

الهجوم: بوبكر تراوري.