بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة النصر والإتحاد المنستيري اليوم في البطولة العربية 2023

كورة لايف بث مباشر ( يلا شوت ) الآن مشاهدة مباراة النصر والإتحاد المنستيري اليوم في البطولة العربية 2023 ، ويلتقي فريق النصر بنظيره الاتحاد المنستيري اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة الأندية العربية.

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة النصر والإتحاد المنستيري اليوم في البطولة العربية 2023، ستشهد بطولة الأندية العربية في السعودية اليوم مواجهة قوية بين النصر السعودي والاتحاد المنستيري التونسي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة. وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف، ومن المتوقع حضور جماهير كبيرة لمتابعة هذه المواجهة الهامة.

يعد النصر السعودي من الفرق القوية والمرشحة للفوز بالبطولة، ويسعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتشكيلة قوية للمباراة، ومن المتوقع أن يشارك اللاعب غونزالو مارتينيز في خط الهجوم، وهو الذي يعد من أفضل المهاجمين في الدوري السعودي حاليًا. وعلى الجانب التونسي، يسعى فريق الاتحاد المنستيري لتحسين أدائه وتحقيق الفوز، بعد الخسارة في مباراته الأولى، ويعتمد في خط الهجوم على اللاعب صابر خليفة، الذي يعد من أفضل المهاجمين في الدوري التونسي.

وسيكون اللقاء فرصة للفريقين لإثبات جدارتهما وقوتهما في المنافسة على اللقب، وسيشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا. وستنقل المباراة على قناة شركة الرياضة السعودية SSC HD، بصوت المعلق "فهد العتيبي" على القناة الصوتية الأولى، وبصوت المعلق "سليمان الشريف" على القناة الصوتية الثانية. ويدير اللقاء الحكم القطري "عبد الرحمن الجاسم"، وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

ومن الملاحظ أن قناة الكأس 3 لن تنقل المباراة، بسبب عدم حصولها على حقوق إذاعة مباريات البطولة، ولكن يمكن للمشجعين متابعة تغطية حية لحظة بلحظة على منصة ميركاتو داي اخبار الرياضة العربية.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث في هذه المواجهة الهامة. ونتمنى للفريقين حظًا موفقًا ومباراة ناجحة، وللجماهير مشاهدة ممتعة وحماسية لهذا اللقاء المهم في بطولة الأندية العربية. وسيكون على المدربين واللاعبين العمل بجد وتقديم أداء قوي، والتركيز على الخطط الفنية والتكتيكية لتحقيق الفوز وتحسين مستواهما في البطولة.

وتشهد البطولة أيضًا مباراة أخرى في نفس المجموعة بين الشباب السعودي والزمالك المصري، وسيكون الفائز في هذه المواجهة قريبًا من التأهل للدور التالي في البطولة.

وبالإضافة إلى هذه المباريات، ستشهد البطولة العديد من المواجهات القوية والمثيرة، وسيتابع عشاق كرة القدم في العالم العربي هذه البطولة بشغف وحماس، ويترقبون الفرق المفضلة لديهم لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي.

رونالدو – مباراة النصر والشباب في البطولة العربية

النصر ضد الاتحاد المنستيري

في مباراته الأولى، تعادل النصر السعودي سلبيًا مع الشباب، وقد دخل الفريق المباراة بلاعبي الاحتياط، قبل أن يشرك بعض العناصر الأساسية في الشوط الثاني، وذلك بسبب الإرهاق الحاد نتيجة الرحلة الشاقة من اليابان. ورغم ذلك، تمكن النصر من تفادي الخسارة وخرج بنقطة التعادل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد المنستيري | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد المنستيري | اضغط هنـــا

ويسعى النصر في مباراته القادمة إلى تحقيق الفوز والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل، ويعتمد في ذلك على نجومه الأجانب الذين يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى البرازيليين تاليسكا وتيليس، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا.

من ناحية أخرى، تلقى الاتحاد المنستيري التونسي خسارة ثقيلة برباعية نظيفة أمام الزمالك المصري في مباراته الأولى، ويأمل الفريق في ترتيب صفوفه من جديد والظهور بصورة مختلفة تبقيه في السباق.

بطاقة مباراة النصر والاتحاد المنستيري