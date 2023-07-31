كورة اون لاين مشاهدة مباراة النصر والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot

مشاهدة مباراة النصر يلا شوت توداي| كورة اون لاين مشاهدة مباراة النصر والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot ، يسعى النصر بقوة لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث في هذه المباراة، للتأهل إلى الدور التالي من بطولة الأندية العربية، كأس الملك سلمان. يدخل النصر هذه المباراة بعد المستوى الهزيل الذي قدمه في المباراة الأولى ضد شقيقه الشباب.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة النصر والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot، تقام اليوم الاثنين 31 يوليو مواجهة بين فريقي النصر السعودي والاتحاد المنستيري التونسي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة الأندية العربية. يسعى فريق النصر إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة واستعادة التوازن بعد تعادله في المباراة الأولى أمام الشباب السعودي، في حين يأمل الاتحاد المنستيري في تعويض خسارته الأولى أمام الزمالك المصري.

تأسس فريق النصر في عام 1955 وهو يعد واحدًا من أقدم وأشهر الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية. ويتخذ الفريق مقره في مدينة الرياض ويشارك في الدوري السعودي للمحترفين، وقد حقق العديد من الألقاب المحلية والدولية عبر تاريخه الكروي. ويعتبر الفريق حاليًا واحدًا من أقوى الفرق في الشرق الأوسط، ويضم نجومًا عالميين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيليين تاليسكا وتيليس.

من جانبه، ينتمي الاتحاد المنستيري إلى تونس ويعد واحدًا من أشهر الأندية الرياضية في البلاد. ويشارك الفريق في الدوري التونسي لكرة القدم، وقد حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية عبر تاريخه الكروي. ويضم الفريق العديد من اللاعبين الموهوبين والمميزين، الذين يمثلون تونس في المنافسات الدولية.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة النصر والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot

تنطلق المباراة بين النصر والاتحاد المنستيري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وستقام على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، ويتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي النصر والجماهير الرياضية السعودية.

ويأمل فريق النصر في تحقيق الفوز في هذه المواجهة والتقدم في جدول المجموعة، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب بنقطة واحدة فقط، في حين يأمل الاتحاد المنستيري في تعويض خسارته الأولى والمنافسة بشكل قوي على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

يعتبر فريق النصر المرشح الأوفر حظًا للفوز في هذه المباراة، حيث يمتلك بفوزه على الفريق التونسي بالخبرة والجودة الفنية للاعبيه، وخاصة اللاعبين الأجانب الذين يمتلكون مهارات فردية عالية ويمكنهم تغيير مجريات المباراة في أي لحظة. ومن بين هؤلاء اللاعبين، يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة، والذي يمثل إضافة قوية لصفوف النصر ويشكل تهديدًا كبيرًا على مرمى الفريق التونسي.

ومن المتوقع أن يسعى المدرب البرتغالي لويس كاسترو إلى الدفع بأفضل تشكيلة للاعبيه في هذه المباراة، والتركيز على السيطرة على الكرة وخلق فرص الهجوم بشكل مستمر، مع الحرص على تحسين الأداء الدفاعي الذي كانت أبرز نقاط الضعف في المباراة الأولى.

من جانبه، يحتاج الاتحاد المنستيري إلى تحسين أدائه بشكل كبير إذا أراد أن يقدم مباراة قوية أمام النصر، ويتطلع المدرب المصري الجديد للفريق إلى تحسين الروح المعنوية للاعبيه وتحفيزهم للعب بشغف وحماس أكبر، والتركيز على الدفاع بشكل قوي والاستفادة من الهجمات المرتدة.

ويعتبر هذا اللقاء فرصة كبيرة للنصر لتحسين أدائه والتأكيد على قوته كفريق رياضي كبير، ويسعى الفريق للفوز بأكبر عدد من النقاط في هذه المجموعة، والتأهل إلى الدور التالي من البطولة العربية، كأس الملك سلمان، وهو ما يشكل هدفًا رئيسيًا للاعبي الفريق وجماهيره.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية

موعد مباراة النصر والاتحاد المنستيري في الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو اليوم الإثنين 31 يوليو 2023، على ستاد مدينة الملك فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد المنستيري | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد المنستيري | اضغط هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية للأندية

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والاتحاد المنستيري على شاشتها.

تشكيل النصر المتوقع

نواف العقيدي.

سلطان الغنام - علي لاجامي - عبد الله مادو - جيسلي كونان.

مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - ايمن يحيى.

عبد الرحمن غريب - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.