ميناء دمياط يتداول 40 سفينة حاويات وبضائع العامة



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة و5 آلاف و378 شاحنة بالميناء، خلال ال`24 ساعة الماضية.

أشار المركز الإعلامي للهيئة في بيان اليوم الإثنين إلى مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و773 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، أسيوط، إمبابة، وقطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، ووحدة نهرية (بارج) بعد أن فرغت شحنة تقدر بنحو 616 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من المنيا وتحميل 632 طنا من القمح متجهة إلى المنيا.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 169 ألفا و475 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164 ألفا و851 طنا، لافتا إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 616 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 310 حاويات مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 5 آلاف و234 حاوية مكافئة.

وأضاف أن الصادرات بلغت 27 ألفا و145 طنا، بينما شملت الواردات 41 ألفا و712 طنا من البضائع من بينها 14 ألفا و228 طن قمح، 4 آلاف و212 طن ذرة، 2172 طن حديد، 2760 طن قمح مطحون.