لندن تستعد لإصدار تراخيص في مجال الغاز والنفط في بحر الشمال

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين أنها بصدد إصدار "مئات" التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك أن "الاستثمار في بحر الشمال سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة".

وأشار إلى أنه سيتم اعتماد "مسار أكثر مرونة لتقديم طلبات" التراخيص، وأن الأخيرة ستخضع لاختبار "توافق مع المناخ" مرتبط بأهداف خفض الانبعاثات.

وشدد على أن "الحكومة تتخذ إجراءات لإبطاء الانخفاض السريع في انتاج النفط والغاز محليا، ما سيضمن العرض (المحلي) من مصادر الطاقة ويقلّل الاعتماد على دول عدوانية".

Elfagr.org
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