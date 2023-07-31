«لو لسه مجبتهاش»| لينك جديد يتيح نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والنسبة المئوية

«لو لسه مجبتهاش»، نوفر لكم لينك جديد يتيح نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والنسبة المئوية، حيث أن موقع الفجر، يوفر النتيجة للطلاب عن طريق إدخال وكتابة رقم الجلوس، وهذا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الطلاب الأوائل على الثانوية العامة بشعبتها الثلاثة في عام 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

من المعروف أن درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية» 410 درجة، مقسمة إلى التالي:

أسماء المواد مجموع المواد مادة اللغة العربية 80 درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة مادة الرياضيات التطبيقية 60 درجة مادة الفيزياء 60 درجة مادة الكيمياء 60 درجة مادة الأحياء 60 درجة مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة مادة التاريخ 60 درجة

لينك وزارة التربية والتعليم.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2023.إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 واعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، كما يمكن الاستعلام عنها من خلال لينك وزارة التربية والتعليم هنــــــــــــــــــــــــــــــــا

نتيجة الثانوية العامة 2023.. رابط وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، حديث السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، ونتيجة الثانوية العامة 2023 متاحة على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي

أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة.

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.

فايزه على محمد محمود من محافظة الجيزة.

فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.

محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة.

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

أوائل علمي رياضة

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة.

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

محمد احمد رزق احمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية.

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة.

مروان أحمد على عبدالسميع على عفيفي من محافظة بورسعيد.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تظلمات الثانوية العامة سوف تجري على مرحلتين، المرحلة الأولى: من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة، وتكون المرحلة الثانية بعد قبول التظلم يتم التوجه لأماكن الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم بشأنها الطالب، هنا