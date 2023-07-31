الأسهم الأوروبية ترتفع في الختام بدعم من قطاع الرعاية الصحية‭

الاقتصاد
بوابة الفجر

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين مدعومة بمكاسب في أسهم قطاع الرعاية الصحية وتقرير يظهر أن التضخم في منطقة اليورو تراجع مجددا في يوليو تموز، لكن بيانات تشير إلى تسجيل نمو حدَّت من التفاؤل إزاء وقف رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود 0.1 بالمئة. وارتفع المؤشر اثنين بالمئة في يوليو تموز، محققا مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 5.3 بالمئة هذا الشهر مقابل 5.5 بالمئة في يونيو حزيران، مواصلة الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في الخريف. وباستثناء الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة، ارتفعت الأسعار 6.6 بالمئة بعد زيادتها بنسبة 6.8 بالمئة في الشهر السابق.

وأظهرت مجموعة أخرى من البيانات عودة منطقة اليورو إلى النمو في الربع الثاني من العام. لكن ألمانيا، أكبر دولة في منطقة اليورو، لم تسجل أي نمو وعانت إيطاليا من انكماش.

وتلقت الأسواق مزيدا من الدعم هذا الشهر من تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد لا يُقدم على مزيد من التشديد النقدي وكذلك من بعض الأرباح القوية.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2 بالمئة مع تلقي أسهم شركات النفط والغاز المدرجة في المملكة المتحدة دعما من خطط بريطانيا لمنح تراخيص جديدة في بحر الشمال.

وقادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب، وتقدم سهم نوفو نورديسك 3.4 بالمئة، إذ أطلقت الشركة عقارها الرائج لفقدان الوزن (ويجوفي) في ألمانيا.

وأغلق المؤشر داكس الألماني على تراجع 0.1 بالمئة، لكنه يحوم بالقرب من المستويات المرتفعة القياسية التي سجلها مؤخرا.

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